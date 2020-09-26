Уряд створив комісію для розслідування катастрофи «Ан-26»

Уряд на позачерговому засіданні 26 вересня створив комісію для розслідування причин катастрофи військового літака «Ан-26» на Харківщині. Про це повідомив під час засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Урядовій комісії, утвореній згідно із сьогоднішнім розпорядженням, надати до 25 жовтня Кабінету Міністрів України звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи та вжиті необхідні заходи», – заявив Шмигаль.

Склад комісію затвердив уряд. Очолив її віцепрем’єр-міністр Олег Уруський.

Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеродрому. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку. Спочатку рятувальники повідомляли, що на борту літака перебували 28 людей. Пізніше Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що їх було 27 – курсанта Олександра Харченка в останній момент не допустили до польоту, тому його на борту не було. Внаслідок катастрофи 26 осіб загинули, одна людина вижила, вона перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині.

26 вересня в Україні оголошене днем жалоби за жертвами авіакатастрофи на Харківщині.