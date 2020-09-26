Міноборони оприлюднило імена загиблих на борту Ан-26

Міністерство оборони оприлюднило перелік імен військових, які загинули внаслідок авіакатастрофи літака Ан-26 у Харківській області.

Згідно з переліком, із 26 загиблих 19 – курсанти Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Судячи з переліку, один із загиблих, солдат Олександр Скочков, був сином капітана Повітряних сил ЗСУ Ігоря Скочкова, який загинув на борту літака Іл-76, збитого контрольованими Росією бойовиками поблизу Луганська в червні 2014 року.

Раніше 26 вересня Міністерство оборони заявило, що в інтернеті поширюються неправдиві повідомлення про «масові відрахування» курсантів ХНУ ПС.

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Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеродрому. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку. Спочатку рятувальники повідомляли, що на борту літака перебували 28 людей. Пізніше Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що їх було 27 – курсанта Олександра Харченка в останній момент не допустили до польоту, тому його на борту не було. Внаслідок катастрофи 26 осіб загинули, одна людина вижила, вона перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині.

26 вересня в Україні оголошене днем жалоби за жертвами авіакатастрофи на Харківщині.