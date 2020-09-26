Посольство США звернулося до родин загиблих у катастрофі літака Ан-26: «наші думки з вами в ці часи горя і смутку»

Посольство США в Україні висловило співчуття та слова підтримки родинам загиблих у катастрофі літака Ан-26 під Харковом.

«Висловлюємо наші щирі співчуття сім'ям та близьким курсантів, офіцерів та екіпажу, які загинули або були травмовані внаслідок катастрофи літака Ан-26 під Харковом у п'ятницю вночі. Наші думки та підтримка поруч з вами в ці часи горя і смутку», – звернулося до постраждалих посольство США у соціальній мережі Twitter.

Під Чугуєвим у Харківській області 25-го вересня при заході на посадку упав та загорівся військовий літак АН-26. На борту були курсанти – майбутні льотчики.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, на місці авіакатастрофи знайдено тіла 25 загиблих, ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована.

«Україна втратила 26 своїх достойних синів. 25 загинули на місці й один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні. Молимося за його якнайшвидше одужання. Уся країна сьогодні буде у скорботі разом з родинами загиблих», – написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.

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