Єдиний вцілілий у авіатрощі під Чугуєвом курсант розповів, що врятувало йому життя

Курсант В’ячеслав Золочевський розповів, як йому вдалося вижити в авіакатастрофі військового літака Ан-26 поблизу Чугуєва 25 вересня. Про це, як повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, хлопець сказав йому особисто в лікарні.

«Сьогодні він (курсант В’ячеслав Золочевський – ред.) повідомив певні обставини, які допомогли зберегти йому життя: його накрило фюзеляжем, і вогонь не дістався до нього, тож він отямився та зміг покинути ту частину літака, яка палала у вогні», – розповів Кучер.

Він також повідомив, що на Харківщину продовжують прибувати родичі загиблих.

«Встановлено контакти з 20 сім’ями. З 16 сім’ями проведено зустрічі. Ще 4 – на телефонному контакті. Організовано розміщення, харчування, транспорт та супровід для всіх, а також медична та психологічна допомога», – повідомив він.

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Голова ОДА зазначив, що вже визначено осіб, ДНК яких буде використано для експертизи тіл загиблих.

«Виходячи з мого спілкування з органами досудового розслідування, вже завтра (28 вересня – ред.) розпочнеться відбір зразків. Експертиза за всіма 25 особами буде проводитись у Харкові. На це потрібно буде 2–3 тижні», – додав Кучер.

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 осіб – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив лише один курсант, зараз він перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.