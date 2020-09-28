Катастрофа «Ан-26»: допомогу сім’ям загиблих мають виплатити протягом трьох тижнів – Шмигаль

Фінансову допомогу сім’ям загиблих у авіакатастрофі «Ан-26» на Харківщині мають виплатити впродовж наступних трьох тижнів. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським за участю представників Кабінету Міністрів та правоохоронних органів.

«Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у Міністерства оборони є достатні кошти для здійснення цих виплат. Він зазначив, що кожна родина загиблих отримає приблизно 1,5 млн грн. Виплати мають відбутися впродовж наступних трьох тижнів, коли проводитиметься ДНК-експертиза тіл загиблих», – мовиться у повідомленні Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський закликав пришвидшити виплати.

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 осіб – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, зараз він перебуває у лікарні.

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ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.