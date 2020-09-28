Розшифровка «чорних скриньок» із літака Ан-26 розпочалася і триватиме до 5 днів – Уруський

Бортові самописці з розбитого під Чугуєвом Харківської області літака Ан-26 почали розшифровувати 27 вересня, повідомив у фейсбуці віцепрем’єр-міністр Олег Уруський.

«Бортові самописці («чорні скриньки») знайдені. Вони вціліли. Їх стан задовільний. Інформація на самописцях збережена. Вони вилучені та 27 вересня 2020 року авіаційними експертами під контролем ДБР розпочато процес їх дешифрування, який триватиме орієнтовно 3-5 днів», – зазначив Уруський.

Він додав, що уламки літака Ан-26 зібрані та перевезені на територію військової частини в Чугуєві, де вони перебувають під цілодобовою охороною ДБР. За словами посадовця, надалі фахівці проведуть максимальне збирання літака в початковий стан.

Раніше сьогодні у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили про завершення робіт рятувальників на місці авіакатастрофи під Чугуєвом на Харківщині.

Як повідомив напередодні голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, сьогодні розпочнеться відбір зразків ДНК для експертизи тіл загиблих. Кучер повідомляв, що на Харківщину прибули 16 з 20 сімей загиблих курсантів.

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 осіб – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, зараз він перебуває у лікарні.

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ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.