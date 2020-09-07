Ультиматуми від Пушиліна, перші смерті українських бійців і заяви «борсуків». Невже кінець перемир’я?

Серпень 2020-го приємно вразив статистикою і навіть змусив припустити, що перемир’я все ж діє. За останній місяць літа – жодного вбитого ані серед військових, ані серед цивільних, кількість порушень режиму тиші, за даними ОБСЄ, зменшилась практично в 70 разів, та майже у 7 – за даними штабу ООС. Проте таке перемир'я тривало недовго.

28 серпня ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін написав, що до 3 вересня українські військові мають усунути «незаконно зведені інженерні споруди» неподалік селища Шуми. Він стверджував, що позиції українська армія укріпила вже під час режиму тиші. Бойовик пообіцяв у разі невиконання цих вимог знищити позиції вогнем.

5 вересня він заявив, що термін ультиматуму сплив, і віддав наказ на обстріл, який анонсував на 7 вересня.

«Закликаю українську сторону з 8 години 7 вересня 2020 року забезпечити відсутність особового складу в зазначеному районі. Нам не потрібні людські жертви», – заявив Пушилін.

У штабі Операції об'єднаних сил заявили, що на атаку будуть відповідати.

«В разі застосування вогневого впливу збройними формуваннями Російської Федерації по території України, Командування Об’єднаних сил залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України з наданням адекватної відповіді всіма наявними силами та засобами», – мовиться в заяві командувача.

СММ ОБСЄ у звіті за 5 вересня заперечила існування споруд, про які заявили російські гібридні сили.

«На основі аналізу даних повітряного спостереження за період з 21 грудня 2019 року по 2 вересня 2020 року в районі н.п. Шуми (підконтрольний уряду, 41 км на північ від Донецька) виявлено 25 метрів продовження траншеї на існуючих позиція ЗСУ (видно ще на знімках до 5 липня 2020 року). Починаючи з 5 липня 2020 року змін в даному районі зафіксовано не було», – йдеться в звіті ОБСЄ.

Інформацію про нові «інженерні споруди» спростував також найманець російських гібридних сил Ігор Безлер – ексватажок бойовиків на прізвисько «Бєс». За його словами, позиції, координати яких назвав Пушилін, були створені ще у 2019 році.

Як порушили перемир'я

6 вересня угруповання «ДНР» відкрило вогонь, проте не по селищу Шуми, а в іншій точці фронту – в Красногорівці та Причепилівці. І одразу з втратами для України: один поранений і один загиблий – це молодший сержант Тарас Кубійович із 14-ої механізованої бригади ЗСУ.

По Шумах в ніч з 6 на 7 вересня також стріляли (з підствольного гранатомета), проте неприцільно.

Таким чином, підконтрольні Росії формування підвели риску під перемир'ям, яке тривало 42 дні. Хоча офіційно Київ наразі не трактує те, що сталось, як зрив перемир'я, а каже про загрозу зриву.

Як відреагувала Україна

6 вересня скликали нараду Тристоронньої контактної групи. Українська сторона заявила, що робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

«Діючи сумлінно, Україна у зв’язку з цими провокаціями вжила невідкладних заходів, передбачених домовленістю Тристоронньої контактної групи від 22.07.2020 про запровадження з 27.07.2020 пакету додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню, а саме – негайно задіяла координаційний механізм з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння Спільного центру контролю та координації, а також поінформувала про інцидент Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні», – написав Кулеба у Фейсбуці.

В ООС «дали ще одну можливість» російським гібридним силам виконати домовленості, інакше – «нададуть адекватну відсіч противнику».

Реакція «Борсуків»

На означених Пушиліним позиціях знаходиться 503 Окрема бригада морської піхоти, вони ж «борсуки» (цей звір – на нарукавному знаку батальйону). Батальйон пише, що позиції, яким погрожували російській гібридні сили, в жодному разі не залишає – а такий «вкид» зробило видання «Страна».



«Заявляємо – жодних офіційних коментарів... воїни # 503ОБМП не давали. Ми на своїх позиціях і продовжуємо боронити українську землю від мокшанської орди. Слідкуємо за інформаційною гігієною, друзі!», – написали «борсуки».

На думку ветерана АТО (снайпера) Олени Білозерської, ультиматуми, швидше за все, спрямовані на підняття бойового духу російської гібридної армії.

«Успіхи у війні – це зайняті території і знищена жива сила і техніка противника. Коли війна позиційна, зайнятих територій нема, а коли перемир'я – немає і втрат у противника. А бойовий дух, вочевидь, дуже невисокий зараз, чимось підіймати треба. От заявить завтра Пушилін, що «укропи» злякалися його ультиматуму і залишили свої позиції (деякі в*тні ЗМІ вже заздалегідь про це пишуть) – і все, ура, перемога! А оскільки кожна пропаганда розрахована і працює виключно на свою аудиторію, в*тани зрадіють і ніколи не дізнаються, що «борсуки» як сиділи на тих позиціях, так і сидять», – пише Білозерська.



Також ветеран зазначає, що персоніфікація батальону в «ворожих ЗМІ» з’явилася недарма, а щоб показати, що Пушилін воює не з Україною, а з ідейними «борсуками», в яких командир Вадим Сухаревський – західноукраїнського походження.

Заява була орієнтована на Верховну Раду?

Обіцяне угрупованням «ДНР» знесення позицій ЗСУ переноситься знову – тепер на 9 вересня, пишуть видання ОРДО. Пояснюють тим, що була помічена певна активність з боку українських Збройних сил. При цьому, лідери угруповання «ДНР» чекають письмово зафіксований факт «демонтажу незаконно споруджених укріплень», яких ні ОБСЄ, ні українська сторона, ні ексбойовики не бачили.

На думку військового експерта Михайла Жирохова, дата знову і знову може переноситися, адже ніякого саме «військового питання» в цих «погрозах» Пушиліна немає.

«Перші погрози були 3 вересня. Саме тоді, 3-4 вересня, було засідання Верховної Ради, де розглядалося, що Кравчук винесе рішення ТКГ щодо виборів. І цей ультиматум був як важіль впливу. Але він не спрацював. Тому в своїй внутрішній політиці Пушилін, щоб не виглядав як балабол, продовжив цей ультиматум. І на сьоме, і на дев’яте – це перенесення вимушене, щоб втримати своє обличчя в рамках внутрішньої політики. А дев’ятого вже буде інший якийсь інфопривід. І всі про цей ультиматум забудуть. Але на місцевому рівні зроблять так, щоб люди там думали, що «як Пушилін сказав, так українці і зробили», – каже Михайло Жирохов.

Також експерт зазначив, що за останні дні багато видань, підконтрольних Кремлю, «підігрівали» цю тему матеріалами, «що солдати закопують траншеї» та «покидають дислокацію», що не відповідало дійсності.

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