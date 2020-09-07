У нас режим повної бойової готовності – прес-офіцер підрозділу, якому бойовики Кремля висунули ультиматум

Від російських гібридних сил на адресу українських військових лунають погрози здійснити операцію зі знищення їхніх позицій біля села Шуми під Торецьком. Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін видав «наказ» про це, що мав був виконаний зранку 7 вересня – щоправда, згодом «наказ» був відтермінований до 10 ранку 9 вересня. В ніч на понеділок Шуми обстрілювали, але неприцільно, й це відбувається вже не вперше за час встановленого перемир'я.

Що зараз відбувається в Шумах, Радіо Донбас.Реалії запитало у Олексія Годзенка, прес-офіцера 503-го батальйону морської піхоти.

Воїни готові зустрічати противника, коли б він не з'явився

– Наш підрозділ усі ротації проходив у дуже гарячих точках, відповідно, режим повної бойової готовності – це те, в чому ми перебуваємо постійно: що до ультиматуму, що після. Воїни – на спостережних постах, готові за наказом відкривати вогонь з усіх доступних калібрів і зустрічати противника, коли б він не з'явився.

– Коли востаннє російcькій гібридні сили обстрілювали ці позиції, і наскільки сильно?

Наші позиції навіть після підписання режиму тиші десь через день зазнають обстрілів

– Цієї ночі спочатку стріляли з підствольного гранатомета, потім була помічена активність диверсійно-розвідувальної групи противника, проте вона відійшла – бою не було. А так, наші позиції навіть після підписання режиму тиші десь через день зазнають обстрілів. Зазвичай це неприцільний і провокативний вогонь, проте бувають і більш прицільні обстріли. Але доки серйозної небезпеки немає, ми не відповідаємо на них.

А до режиму тиші – звичайно, сильніші були обстріли. Була і артилерія, а найбільше нас турбував снайперський вогонь.

– Чи бачать бійці батальйону, що робить зараз ваш противник на позиціях?

– Ми бачимо щоденне пересування колісної та гусеничної техніки, та як противник проводить фортифікаційні роботи – зокрема, споруджує нові позиції.

– Наскільки важливі для ЗСУ позиції в Шумах? Не раз було сказано, що ця точка – стратегічна.

– Не в моїй компетенції коментувати слова військового керівництва, проте з часів, коли я працював воєнним кореспондентом, можу сказати, що в тих місцях, які зараз контролюються, зокрема, нашим батальйоном, ворог мав певні позиції та спостережні точки – і так, там лазили ворожі ДРГ.

Навіть командир на позиції, якщо бачить загострення, сам віддасть наказ на застосування сили

– Які накази підрозділ отримав після ультиматуму бойовиків?

– Насправді, всі розпорядження видаються по ходу справи, дуже швидко. Навіть командир на позиції, якщо бачить загострення – наприклад, іде ДРГ – він сам віддасть наказ на застосування сили. В загальному, у нас режим повної бойової готовності.

– Як бійці відреагували на усі ці останні новини про Шуми, на погрозу, яку озвучили підконтрольні Росії сили?

– Хлопці та дівчата реагують більше з гумором, тому що наш особливий склад дуже підготовлений, готовий до будь-яких проявів агресії. І відповіді були більше на зразок: «Давайте вже, приходьте, ми чекаємо» – якось так.

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