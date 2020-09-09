Серед версій виникнення пожежі фахівці називають найбільш вірогідною підпал з боку бойовиків.
До війни Володимир був шахтарем. Його родина не підтримала проведення референдуму в Добропіллі, анексію Криму та агресію на Донбасі, тому в 2015 році Володимир Хоменко пішов до лав ЗСУ за контрактом.
За словами батька, Петра Хоменко, він усвідомлював небезпеку, але пішов на неї свідомо.
«Або я їх, або вони мене. А що робити?...» – говорив Володимир, коли йшов у армію.
Володимира Хоменка в останню путь проводжали патріотично налаштовані жителі міста та представники офіційних структур. Двоє загиблих бійців 54-ї бригади посмертно будуть нагороджені орденами «За мужність» третього ступеня.
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