В Добропіллі відбулося урочисте поховання старшого сержанта, командира кулеметного взводу Володимира Хоменка, який загинув, виконуючи бойове завдання біля Верхньоторецького, п’ятого вересня у віці 35 років. За повідомленням командування ОТУ «Схід», двоє військовослужбовців підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника. Через загоряння поля вони були відрізані від решти особового складу та були вимушені обходити осередок вогню в «сірій зоні».

Серед версій виникнення пожежі фахівці називають найбільш вірогідною підпал з боку бойовиків.

До війни Володимир був шахтарем. Його родина не підтримала проведення референдуму в Добропіллі, анексію Криму та агресію на Донбасі, тому в 2015 році Володимир Хоменко пішов до лав ЗСУ за контрактом.

За словами батька, Петра Хоменко, він усвідомлював небезпеку, але пішов на неї свідомо.

«Або я їх, або вони мене. А що робити?...» – говорив Володимир, коли йшов у армію.

Володимира Хоменка в останню путь проводжали патріотично налаштовані жителі міста та представники офіційних структур. Двоє загиблих бійців 54-ї бригади посмертно будуть нагороджені орденами «За мужність» третього ступеня.