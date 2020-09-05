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Возможно ли закончить войну на Донбассе до конца 2020 года? Почему процесс поиска пропавших без вести на востоке Украины движется медленно? Для чего оккупационные администрации перевели школы в ОРДЛО на стандарты России? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

«Возможно, у президента свое понимание войны»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть высокие шансы закончить войну на Донбассе уже в 2020 году. Если речь идет о перемирии на Донбассе и окончании военных действий, то это возможно. Такое мнение в интервью сайту «Апостроф» высказал представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

Как отмечает переговорщик, возможно, у президента Зеленского свое понимание войны. Если президент думает, что война – это когда стреляют, то это одно. Когда же одно государство ставит себе целью уничтожение или подчинение другого, то стрельба – это только один из инструментов достижения такой цели.

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То есть прекратить стрелять можно, но это не значит, что прекратится война, отмечает Гармаш. И добавляет, что война закончится, когда будет восстановлена справедливость. А на это Россия не пойдет.

«Вопрос поиска пропавших без вести у власти не в приоритете»

Годы затяжной войны на Донбассе превратили этот регион в «серую зону», где по разным оценкам бесследно исчезли от полутора до пяти тысяч людей. Большинство из них – военные, которые погибли в ходе кровопролитных боев за Иловайск и Дебальцево. Процесс идентификации их тел продолжается до сих пор. Но среди пропавших без вести большой процент и гражданских лиц. Об этом пишет «РБК-Украина».

Интернет-издание отмечает, что преимущественно поисками занимаются общественные организации, объединяющие их родственников. Они утверждают, что помощь государства в этом процессе минимальна.

В частности, в общественной организации «Мирный берег», которая занимается учетом пропавших и погибших, а также помощью их родственникам, заявляют, что исчезнувшими на данный момент считаются около 1300 человек. Глава организации Геннадий Щербак утверждает, что вопрос поиска и учета, пропавших у власти не в приоритете. По его мнению, если они начнут активно заниматься без вести пропавшими, то выйдут на самих себя.

«Стандарты РФ» в школах ОРДЛО

Оккупационные администрации заявляют, что с 1 сентября все школы на подконтрольных им территориях Донецкой и Луганской областей перешли на стандарты обучения Российской Федерации. Что это означает на практике, журналисты сайта «Свои.City» расспросили правозащитника Павла Лисянского.

По его словам, в основном все эти «стандарты» заключаются в углубленном изучении истории России. Помимо этого, теперь в школах ОРДЛО не будет украинского языка. Родители якобы пишут заявления, чтобы их дети не изучали украинский язык. Это чревато тем, что, если кто-то из выпускников захочет поступать в украинские учебные заведения, им будет довольно тяжело адаптироваться. В конечном счете это приведет к тому, что дети не смогут поступить в украинские вузы. В принципе, это и есть цель оккупанта, отмечает Лисянский.

Также, по его словам, на оккупированной территории ввели такой предмет, как «История отечества». Иными словами, это история незаконных вооруженных формирований, утверждает правозащитник.

Чернобыль – 2

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что ситуация с шахтными водами на оккупированной территории может обернуться еще большей экологической катастрофой, чем Чернобыль. Все дело в том, что в регионе угольная отрасль почти прекратила свое существование, а захваченные шахты начали попросту затапливать. Об этом пишет «Апостроф».

Как отмечает интернет-издание проблема еще заключается в том, что с 2014 года Украина не получает никаких данных из ОРДЛО о состоянии шахт, степени их затопляемости, а также опасных веществах, которые находятся в воде.

По словам эколога Татьяны Лампики там может быть все, начиная от загрязнений нефтепродуктами или маслами, заканчивая любыми химическими реагентами, которые могли там находится. Например, по словам эколога, на территории Донецка была практика, когда шахта использовалась для захоронения ртутных ламп.

При этом, по данным сайта, ситуация с шахтой «Юнком» под Енакиево, где в 1979 году был произведен экспериментальный ядерный взрыв еще хуже. Международная комиссия по правам человека (International Human Rights Community) сообщила, что располагает подтвержденными данными о полном затопление шахты «Юнком». По данным комиссии, низкорадиоактивная вода из шахты уже поступает в горизонты питьевой воды.

Предвыборные манипуляции

В 8 территориальных громадах Луганщины Центризбирком официально отменил местные выборы. Как утверждают в областной администрации, проводить выборы там опасно. Местные же политсилы проводят митинги и подают судебные иски, требуя отменить решение ЦИК. Об этом пишет «Реальная газета».

Как отмечает интернет-издание, тем не менее подготовка к предвыборной кампании началась. И один из ее инструментов – это тема мира на Донбассе, которой откровенно манипулируют. Например, на странице Северодонецкой городской организации Партии «Оппозиционная Платформа – За Життя» в Facebook говорится о том, что указы о создании военно-гражданских администраций в Северодонецке и Лисичанске – это возможная подготовка власти к войне.

Как пишет сайт, это манипуляция, основанная на страхе людей перед боевыми действиями. Появление военно-гражданских администраций в Северодонецке и Лисичанске в областной администрации объясняют политическими и коммунальными мотивами. В частности, попыткой решить политический кризис в городах. Пока городской совет не мог собраться, коммунальные вопросы оставались нерешенными.

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