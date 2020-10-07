ООС: на Донбасі 7 жовтня зафіксоване одне порушення режиму тиші з боку бойовиків

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 7 жовтня з боку російських гібридних сил зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Противник відкрив вогонь поблизу Водяного, застосувавши стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає. Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали», – ідеться в повідомленні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 7 жовтня ще не повідомляли.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.