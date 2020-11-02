ЦВК про місцеві вибори: визнані обраними понад 2400 депутатів та 133 сільських та міських голів

У Центральній виборчій комісії повідомили, що станом на 12:00 2 листопада встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 108 місцевих рад у 23 регіонах.

«До однієї районної ради обрано 22 депутатів, до 15 міських – 393 депутатів, до 26 селищних – 549 депутатів та до 66 сільських – 1438 депутатів. Окрім того, визнано обраними 133 голів (27 – міських, 30 – селищних, 76 – сільських) також у 23 областях», – йдеться в повідомленні на сайті ЦВК.

У відомстві зауважили, що на всіх виборчих дільницях уже завершено процес підрахунку голосів і складання відповідних протоколів.

«Водночас ще тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими територіальними виборчими комісіями на підставі відповідних рішень. Також відбувається передача протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій», – повідомили у ЦВК.

Повідомляється, що у всіх регіонах України районні ТВК прийняли 1 076 таких протоколів (або майже 71,7 % від загальної кількості).

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які відбулися 25 жовтня, мають бути встановлені до 6 листопада.