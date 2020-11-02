Через порушення на виборах відкрили 997 кримінальних проваджень – МВС

Станом на 2 листопада через порушення впродовж виборчої кампанії правоохоронці почали 997 кримінальних проваджень. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

«Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 997 кримінальних проваджень: 604 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 393 – пов’язані з виборчим процесом. За 78 кримінальними провадженнями 95 особам повідомлено про підозру», – мовиться у повідомленні.

Окрім того, правоохоронцями складено 2 323 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень.

Загалом у поліції зареєстрували 15 615 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Найбільше – у Києві (1728) та Київській області (1697).

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Голова громадської організації «Комітет виборців України» Олексій Кошель повідомив, що вони в цілому відповідали стандартам чесних і демократичних виборів.