Голова «Опори»: суд зобов’язав ТВК оголосити повторні вибори в Одеській області

Одеський окружний адміністративний суд скасував рішення територіальної виборчої комісії щодо результатів виборів сільського голови в Кароліно-Бугазькій громаді в Одеській області. Про це повідомила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

Вона розмістила фото рішення суду, за яким той скасував рішення Кароліно-Бугазької сільської територіальної виборчої комісії Білгород-Дністровського району Одеської області. Своєю постановою комісія визнавала головою села Кароліно-Бугаз Андрія Апанасенка.

«Нагадую, ТВК не встановивши результатів виборів, скликала перше засідання ОМС, на якому кандидати склали присягу. Суд зобов’язав ТВК визнати вибори такими, що не відбулись та оголосити повторні», – зазначила Айвазовська.

Суд наразі публічно не повідомляв про це рішення.

В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів. Явка склала близько 37%.