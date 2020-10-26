Явка виборців на місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88% – ЦВК

Явка виборців на місцевих виборах в Україні 25 жовтня становила 36,88%, повідомила Центральна виборча комісія. Таким чином, у виборах взяли участь 10 556 621 виборці з 28 622 004.

Найнижча явка зафіксована на Донеччині (31,67%) та Миколаївщині (32,02%).

У Києві явка становила 34,42% (728 395 виборців з 2 155 997).

У Центральній виборчій комісії наголосили: ця інформація не має офіційного характеру, оскільки органи ведення Державного реєстру виборців отримують дані про явку від територіальних виборчих комісій будь-яким засобами зв’язку.