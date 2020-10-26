Місцеві вибори: соціологи кажуть, що 20% українців не прийшли на голосування через стан здоров’я

П’ята частина українців (20%) не проголосувала 25 жовтня на місцевих виборах через стан здоров’я. Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг».

Згідно з повідомленням, 20% з тих, хто не голосував на виборах, головною причиною назвали стан здоров’я; 19% не проголосували через те, що не проживають за місцем прописки, 15% – зайняті в день виборів, 14% – не знали, за кого голосувати. Водночас 12% опитаних вказали, що вибори їм нецікаві.

10% респондентів не ходили голосувати через епідемію коронавірусу, вказали соціологи.

25 жовтня група «Рейтинг» провела опитування 9947 респондентів. Помилка репрезентативності – не більше ніж 2,8%. Опитані громадяни віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів. Явка склала майже 37%.