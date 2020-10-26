До поліції у день місцевих виборів надійшло 4375 заяв та повідомлень про порушення – МВС

До поліції упродовж 25 жовтня, дня проведення місцевих виборів в Україні, надійшло 4375 заяв і повідомлень щодо порушення виборчого процесу, складено 224 адміністративних протоколи і порушено 77 кримінальних проваджень, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Зокрема, третина з кримінальних проваджень стосується незаконної агітації, 234 – порушення таємниці голосування, підкуп виборців – 191, незаконне знищення виборчої документації – 159.

За даними МВС, поліція також отримала 12 повідомлень про замінування виборчих дільниць – всі вони виявилися неправдивими.

Повідомляється, що у перебігу виборів було 19 випадків знеструмлення виборчих дільниць.

Кілька осіб затримані за підозрою у підкупі виборців, повідомили в МВС.

В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів. Явка склала майже 37%.