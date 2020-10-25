День місцевих виборів в Україні у 18 фото

У неділю, 25 жовтня, в Україні – вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.

У 2020 році місцеві вибори проводять за новими правилами. Бюлетень для виборів у місцеві ради потрібно заповнювати у два етапи: спочатку необхідно обрати партію, а потім – вписати номер кандидата з цієї політичної сили, якого ви хочете підтримати.



Як голосували різні регіони України у день місцевих виборів – у фоторепортажі Радіо Свобода.