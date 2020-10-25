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25 жовтня 2020, Київ 20:21
Фотогалереї

День місцевих виборів в Україні у 18 фото

У неділю, 25 жовтня, в Україні – вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.

У 2020 році місцеві вибори проводять за новими правилами. Бюлетень для виборів у місцеві ради потрібно заповнювати у два етапи: спочатку необхідно обрати партію, а потім – вписати номер кандидата з цієї політичної сили, якого ви хочете підтримати.

Як голосували різні регіони України у день місцевих виборів – у фоторепортажі Радіо Свобода.

Місцеві вибори у Слов&#39;янську. На фото:&nbsp;член виборчої комісії в засобах індивідуального захисту перевіряє урну на дільниці&nbsp;
1 Місцеві вибори у Слов'янську. На фото: член виборчої комісії в засобах індивідуального захисту перевіряє урну на дільниці 
Виборча дільниця у селі Перевіз, Київська область&nbsp;
2 Виборча дільниця у селі Перевіз, Київська область 
На вході до дільниці у селі Плесецьке, Київської області, здійснюють температурний скринінг&nbsp;&nbsp;
3 На вході до дільниці у селі Плесецьке, Київської області, здійснюють температурний скринінг  
Президент України Володимир Зеленський голосує на виборчій дільниці у Києві. Більше світлин про те, як відбувалось голосування у Києві дивіться у репортажі фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка
4 Президент України Володимир Зеленський голосує на виборчій дільниці у Києві. Більше світлин про те, як відбувалось голосування у Києві дивіться у репортажі фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка
Люди голосують на одній із виборчих дільниць Запоріжжя на території Запорізького національного університету
5 Люди голосують на одній із виборчих дільниць Запоріжжя на території Запорізького національного університету
Прем&#39;єр-міністр України Денис Шмигаль під час чергових місцевих виборів на одній з виборчих дільниць у Львові
6 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час чергових місцевих виборів на одній з виборчих дільниць у Львові
П&rsquo;ятий президент України, лідер партії &laquo;Європейська солідарність&raquo; Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко голосує на дільниці у Києві
7 П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко голосує на дільниці у Києві
Член ДВК перед тим, як видати бюлетень. Село Дзвінкове, Фастівського району, Київської області
8 Член ДВК перед тим, як видати бюлетень. Село Дзвінкове, Фастівського району, Київської області
Мер Львова Андрій Садовий з дружиною Катериною Кіт-Садовою та сином на виборчій дільниці у Львові
9 Мер Львова Андрій Садовий з дружиною Катериною Кіт-Садовою та сином на виборчій дільниці у Львові
Кандидатка у мери Києва Ірина Верещук голосує на київській дільниці&nbsp;
10 Кандидатка у мери Києва Ірина Верещук голосує на київській дільниці 
Виборці кидають бюлетені в урну для голосування на дільниці у Харкові
11 Виборці кидають бюлетені в урну для голосування на дільниці у Харкові
Кандидат у мери Дніпра Борис Філатов голосує на виборчій дільниці у Дніпрі
12 Кандидат у мери Дніпра Борис Філатов голосує на виборчій дільниці у Дніпрі
Жінка кидає бюлетень в урну на виборчій дільниці у селі Запсонь, Закарпатська область
13 Жінка кидає бюлетень в урну на виборчій дільниці у селі Запсонь, Закарпатська область
Учасникам голосування на дільниці у Дніпрі виміріють температуру
14 Учасникам голосування на дільниці у Дніпрі виміріють температуру
Черги на виборчій дільниці у Львові
15 Черги на виборчій дільниці у Львові
Голосуванняна одній з виборчих дільниць Херсону
16 Голосуванняна одній з виборчих дільниць Херсону
Виборча комісія у селі Плесецьке в приміщенні місцевого будинку культури
17 Виборча комісія у селі Плесецьке в приміщенні місцевого будинку культури
Інтерв&#39;юер, який проводить опитування&nbsp;від президента Володимира Зеленського, поблизу виборчої дільниці у Львові
18 Інтерв'юер, який проводить опитування від президента Володимира Зеленського, поблизу виборчої дільниці у Львові

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