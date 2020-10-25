У G7 сподіваються, що у 18 громадах, де не пройшли місцеві вибори, вони відбудуться «якнайшвидше»

Посли країн «Групи Семи» привітали громадян України з реалізацією права на волевиявлення в ході місцевих виборів і висловили сподівання, що це назабаром зможуть зробити і мешканці тих районів, де вибори скасували.

«Це – демократія в дії: громадяни, які беруть безпосередню участь у житті своїх міст та регіонів. Ми сподіваємось, що 18 громад, які сьогодні не змогли проголосувати, зможуть якнайшвидше обрати своїх представників», – йдеться в заяві представництва «Групи семи» в Україні.

За даними громадянської мережі «Опора» станом на 16:00 явка на місцевих виборах 25 жовтня становила 27%.

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В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах.

Не відбуваються вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.