(Друкуємо мовою оригіналу)

Краматорск, Мариуполь, Славянск, Дружковка и другие города подконтрольной части Донецкой области: кто в лидерах симпатий людей перед местными выборами 25-го октября? Остался ли регион «сине-голубым» через 6 лет после начала войны на Донбассе? И победит ли в Славянске Неля Штепа, которая стала символом реванша бывшей Партии регионов на Донбассе?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили политолог, координатор Центра общественного контроля «ДІЙ-Краматорськ» Андрей Романенко, аналитик общественной организации «Сильні громади» (Славянск) Денис Бигунов и координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА в Донецкой области Наталья Боровская.

– Что происходит перед выборами в Донецкой области, есть ли какие-то общие тенденции?

Андрей Романенко: Область, скорее всего, вновь станет бело-голубой, потому что достаточно высокие шансы у ОПЗЖ. Они баллотируются практически во всех городах. Социологии не очень много, но они показывают лидерство практически во всех громадах, где есть выборы на территории Донецкой области. Особой конкуренции с ними, по всей видимости, не будет. Что касается мэров, трудно довольно сказать, кто может победить. Но шансы у представителей ОПЗЖ достаточно высокие.

– Почему в местные советы идут выходцы из Партии регионов?

Андрей Романенко: Ничего в Донецкой области особо не менялось после 2014 года. Они пошли в городские советы от каких-то менее радикальных партий, но это, по сути, одни и те же люди. Сейчас набирает популярность ОПЗЖ – и они вернулись туда, в партию, с которой всё начиналось.

– Почему ОПЗЖ набирает популярность на Донбассе?

Андрей Романенко: Это критика действующей власти. Не столько даже вопрос войны и мира, сколько вопрос коммунальных тарифов, цен, всякого популизма. Это волнует жителей Донецкой области, как и всей Украины. На самом деле, ничего предложить они не могут, но аргумент «нам нравится, как рассуждают лидеры этой политической партии» очень популярен на территории Донецкой области.

– Бросают ли вызов другие политические силы, например, «Европейская солидарность», «Слуга народа», партии ОПЗЖ на местных выборах?

Андрей Романенко: Они пытаются конкурировать, но просто есть ощущение тотального доминирования, потому что местные политические элиты всё-таки тяготеют к ОПЗЖ.

Партия регионов никогда не умирала, она маскировалась под какие-то другие, люди-то примерно те же самые

Важно сказать, что Партия регионов никогда не умирала, она маскировалась под какие-то другие, люди-то примерно те же самые – бывшие регионалы. Забавно наблюдать, как люди сначала массово были депутатами от Партии регионов, потом они все вместе вошли в «Европейскую солидарность», в менее радикальную партию «Наш край» – сборище бывших регионалов, очень близкое к «Европейской солидарности», но теперь, когда это перестало быть нужным, они решили вернуться туда. Птица феникс опять возрождается в Донецкой области.

– Понимаете такой ажиотаж и повышенное внимание к выборам в Славянске?

Денис Бигунов: Понятно, что внимание значительное, поскольку Донбасс – это венный регион, с которого начались события, которые повлияли на всю страну. Понятно, что Неля Штепа баллотируется. Кроме неё, ещё очень много людей как в, условно сказать, бело-голубом лагере, так и в лагере, который принято называть более демократическим. И все они, на мой взгляд, имеют при определённых раскладах шанс на победу.

– Журналист Сергей Казанский говорил, что если Неля Штепа возглавит Славянск, то Украина вернётся в состояние мая 2014 года: вы разделяете такое мнение?

Денис Бигунов: Думаю, даже если Неля Штепа и станет городским головой, то она, во-первых, настроена конструктивно работать, потому что прекрасно понимает, какая ситуация. Понятно, что ей нужно будет работать и она будет общаться с людьми.

Но это в случае, если она победит, потому что я не уверен в этом. Однако у неё рейтинг, на мой взгляд, достаточно большой. У нас есть ещё и кандидаты от ОПЗЖ. Павел Придворов, например, которого Наталья Королевская везде водит за руку и пытается набрать рейтинг. С третьей стороны, у нас есть кандидат Вадим Лях, городской голова. За время децентрализации в Славянске очень много ресурсов было влито, много инфраструктурных проектов было сделано, которые ассоциируются с Ляхом – поэтому и он может победить.

Что касается возможной победы Нели Штепы, я на самом деле не думаю, что она имеет именно особо радикальные пророссийские взгляды. Скорее здесь будет играть фактор того, что если даже Неля Штепа станет мэром, то обстановка сейчас такая, что Россия здесь особо не влияет, регион находится под контролем украинских как силовых структур, правоохранительных, судебной власти и так далее. Есть полномочия городского головы, «Водоканал», канализация и коммунальные проблемы. Не думаю, что это будет 2014 год.

Я со Штепой работал в 2012 году, был сотрудником горсовета. Не скажу, что она прямо таких уж пророссийских настроений. Скорее, на мой взгляд, она попала в те условия российского влияния на Донбассе в 2014 году (оно было и до 2014 года), и она работала в рамках этого российского влияния. Это крепкие хозяйственники, которые шли в российском фарватере. Им интересна власть, им интересны деньги. Я думаю, что пройдут 25 октября выборы, и все кандидаты, которые победят, будут идти в проукраинском ракурсе, потому что у них другого выбора не будет.

– Сейчас нет определённого лидера в электоральных предпочтениях. Это новинка?

До 2014 года было принято, что когда действующий городской голова выставляет свою кандидатуру, то он выигрывает всегда

Андрей Романенко: Да, для Донецкого региона это в новинку, потому что у нас, по крайней мере, до 2014 года было принято, что когда действующий городской голова выставляет свою кандидатуру, то он выигрывает всегда. Сейчас и в Краматорске, и в Славянске, и даже в Мариуполе есть вероятность, что действующие городские головы не сохранят за собой свои места.

В Славянске все основные кандидаты – представители определённых политических сил. У нас оба кандидаты, которые имеют наибольшие шансы – самовыдвиженцы. Но я соглашусь с Денисом, что Штепа стала всё-таки больше символом 2014 года, потому что вела она себя так, как большинство мэров Донецкой области, которые были оставлены наедине со своими проблемами. Но в силу своей эмоциональности позволила себе наговорить гораздо больше, чем многие другие мэры. Поэтому символом реванша она точно не является. Для меня гораздо большая проблема, что в городских советах будет большинство, подконтрольных ОПЗЖ.

– С чем связываете конкуренцию, которая сейчас появилась, на пост городского головы во многих городах Донбасса?

Андрей Романенко: Произошла децентрализация, у городов стало больше денег, все чувствуют, что идут большие деньги на восстановление Донбасса, надеются, что будут и международные деньги на восстановление региона. Люди хотят получить доступ к финансовым ресурсам.

С учётом того, что в эти советы они идут от совсем других партий, чем они шли в предыдущие, у них вообще нет никакой политики. Это желание получить доступ к местным ресурсам, прежде всего к финансовым.

– Наталья, вы наблюдаете за агитацией кандидатов в преддверии местных выборов. Есть ли какие-то нарушения, насколько критическая ситуация и насколько отличается она от парламентских и президентских выборов?

Наталья Боровская: Конечно, отличается: в избирательной гонке участвуют непосредственно те, кто представляют эти партии на местах. Поскольку в этом году мы впервые имеем голосования по пропорциональной системе с открытыми списками, поэтому партии пытались набрать как можно большее количество человек, которые будут узнаваемы в общинах.

Средства, потраченные на печать подобной агитации, идут не из избирательного фонда

Что касается нарушений на Донеччине, то наибольшее количество – это агитация без выходных данных, то есть скрытая агитация, которая не имеет информации о тираже, заказчике, где напечатано, кто ответственный за выпуск. Таким образом мы понимаем, что средства, потраченные на печать подобной агитации, идут не из избирательного фонда.

Есть примеры нарушений. Например, в Славянске по домам местных жителей газеты, имеющие признаки агитации, разносили ученики школы. Они сами сказали, что их об этом попросила учительница. Сейчас устанавливается, так это или нет. Директор школы сказала, что подобного случая не было, сейчас этим занимаются правоохранительные органы.

– Есть ли интерес у населения Донецкой области к этим выборам? Традиционно на них меньше явка: возможно депутаты пытаются каким-то образом её стимулировать?

Даже в тех 10 общинах, где заявлено о невозможности проведения выборов, мы фиксируем внешнюю агитацию на билбордах

Наталья Боровская: Мы не проводим исследования, сколько процентов планируют прийти на местные выборы, однако мы фиксируем, что даже в тех 10 общинах, где заявлено о невозможности проведения выборов, внешнюю агитацию на билбордах. Ещё в августе там проводились митинги. Избиратели выходили с плакатами, говорили, что выбирать – это конституционное право каждого, они требовали его вернуть.

Мы чётко понимаем, что за организацией таких митингов могли стоять политические партии ещё до принятия этого постановления. Летом они проводили там агитационные активности, оказывали благотворительную помощь. То есть они понимали, что уже работали на этой территории, а теперь теряют свой потенциальный электорат.

– Куда, с вашей точки зрения, как спрашивает наш слушатель, делась память избирателей? Почему для людей неважно это на местном уровне, что происходило в 2014 году?

Андрей Романенко: Мне кажется, это такая отличительная черта украинских избирателей: они очень плохо помнят всё, что им обещали неделю назад, и голосуют за очередную порцию новых обещаний. Мне хотелось б понять, куда девается память украинского народа, потому что раз в пять лет мы наступаем на одни и те же грабли, обещания, и делаем один и тот же выбор.

– Есть конкуренция в крупных городах Донбасса. Вы сказали, что и в Краматорске будут конкурировать действующий глава Андрей Панков и Александр Гончаренко. Они ставленники больших промышленных групп. Насколько все города на Донбассе станут вотчинами после этих выборов одного хозяина, который контролирует весь город? Насколько города Донбасса в этом плане уникальны и какие риски в этом вы видите?

Андрей Романенко: На самом деле, с городами Донбасса всё просто. Бахмут давно контролируется кланом Ревы, Мариуполь – Ахметовым. У Краматорска есть шанс перейти под контроль одного из депутатов, представителей финансово промышленных групп, хотя до этого там была попытка диалога между двумя и поиски компромиссов.

Боюсь, что будет власть большинства, и мнения меньшинства будут игнорироваться

На самом деле, это отличительная черта очень многих городов Донецкой области, которые до этого не были под полным контролем кого-то одного. Попасть под этот контроль одной финансово-промышленной группы, одного местного олигарха, политика – в этом, на самом деле, существует очень большая угроза. На местном уровне полностью исчезнет политическая дискуссия. Когда один человек сформировал полностью состав городского совета, и у него свой собственный мэр, то, по большому счёту, интересы горожан можно и не учитывать. Я боюсь, что будет власть большинства, и мнения меньшинства будут игнорироваться.

Денис Бигунов: Нынешний рейтинг Нели Штепы не основан на каких-то пророссийских месседжах, тут скорее есть феномен, скажем, Черновецкого, который был в Киеве. Помните «мои любимые бабушки»? Я бы связывал её рейтинг именно с этим.

Неля Штепа очень хороша работала с избирателями

В Славянске 70 тысяч населения – пенсионеры, они особо не вдаются в геополитические особенности. Это люди, в основном родом из Советского Союза. Неля Штепа очень хороша работала с избирателями. Она принимала людей, с ними общалась, их слушала – это был личный контакт. Люди чествуют теплоту этого кандидата, чего не чувствуют от других кандидатов. И, на мой взгляд, этот персональный контакт всё перебивает. Надо просто почаще с людьми общаться, чтобы это понимать. И, может быть, другие политические силы смогут под этот маркетинг проработать свой, и тогда Неля Штепа и не будет у руля.

По моим оценкам, самый большой рейтинг имеет Неля Штепа, но это не 50%. И вопрос в том, кто выйдет с ней во второй тур. Я не исключаю, что во второй тур выйдет Ольга Алтунина или Вадим Лях – и придут голосовать против Штепы многие из-за её пророссийского антуража.

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