У Києві розповіли, як організують голосування під час пандемії

У Київській міській державній адміністрації розповіли, як організують голосування на місцевих виборах 25 жовтня під час коронавірусної пандемії.

«На вході до виборчих дільниць буде забезпечено температурний скринінг, а також опитування громадян щодо наявності симптомів ГРВІ. Якщо у виборця виявлено підвищення температури понад 37,2 °С, симптоми респіраторних захворювань, то для таких громадян у приміщенні для голосування на кожній із виборчих дільниць облаштували відокремлені кабіни і виборчу скриньку», – повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

За його словами, які наводить пресслужба КМДА, «таким чином ми сприяємо реалізації права кожного мешканця міста на волевиявлення в умовах карантину».

Кияни, які наразі перебувають на самоізоляції, зможуть проголосувати вдома, якщо вчасно подали про це на свою дільницю заяву і довідку про самоізоляцію, додав він.

Як сказав посадовець, у КМДА подбали, щоб усі виборчі дільниці були забезпечені дезінфікувальними засобами і засобами індивідуального захисту. «Усі виборчі дільниці Києва вже їх отримали. На це з міського бюджету було виділено 1 мільйон 300 тисяч гривень», – сказав Загуменний.

При цьому він наголосив, що приходити 25 жовтня на дільницю необхідно в захисній масці чи респіраторі, і при цьому бажано зі своєю ручкою. На вході треба буде пройти згадані температурний скринінг і опитування щодо наявності симптомів респіраторних захворювань. Також треба буде обробити руки антисептиком на вході і виході з виборчої дільниці. Посадовець закликав не брати за можливості з собою дітей, дотримуватися дистанції і мінімізувати час перебування на дільниці.

Дезінфекцію приміщень виборчих дільниць обов’язково мають проводити кожні 4 години. Крім того, на дільницях обладнано місця для збору й утилізації засобів індивідуального захисту і розмітку для дотримання дистанції.

25 жовтня в Україні мають відбутися вибори до місцевих органів влади. Вперше вибори в Україні будуть відбуватися під час дії карантинних заходів, спрямованих на стримування пандемії COVID-19.