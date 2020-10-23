Зоозахисниця, ветеран і вчителька. Історії жителів Добропілля, які вперше балотуються

Поки у великих містах Донбасу на місцевих виборах балотуються, здебільшого, мастодонти міськрад, у Добропіллі Донецької області поміж «старими обличчями» є й ті, хто балотується вперше. У Добропільській ОТГ, яка, окрім самого Добропілля, включатиме також місто Білицьке, а ще села Святогорівку, Ганнівку і Світлівку, чи не у всіх партіях представлені люди, які ще влітку не планували стати частиною місцевого самоврядування.

Напередодні виборів ми поспілкувалися з кандидатами від трьох партій у Добропіллі, які вперше подалися на міські вибори.

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Врятувати тварин

Приватний будинок у віддаленому районі Добропілля. Розбита дорога і собачий гавкіт, який чутно далеко за воротами. До початку бойових дій місцева жителька Тетяна Пустовойтова навіть не думала про відкриття притулку для тварин. Коли ж у 2014-му побачила, як люди, тікаючи з підконтрольних російським гібридним силам територій, залишають у мирних містах Донбасу своїх собак та котів, вирішила, що має допомогти чотирилапим.

Спочатку я просто підбирала викинутих породних тварин і роздавала їх своїм знайомим. І все якось закрутилося

«Спочатку я просто підбирала викинутих породних тварин і роздавала їх своїм знайомим. Потім знайомим знайомих. Далі побачила, скільки взагалі на вулицях бігає собак та котів, скільки з них важко хворіють. І все якось закрутилося. Думали з чоловіком відкрити притулок максимум на 20-30 собак та котів, але сарафанним радіо про нас дізналася ціла купа людей, і сьогодні у нас 90 тварин», – каже Тетяна і паралельно підключає до крапельниці паралізовану собаку.

Кілька років тому жінка почала шукати міжнародні програми, які допомагають безпритульним тваринам. Плюс грошима чотирилапих, яких рятує Тетяна, підтримують небайдужі люди. Саме завдяки ним активістка придбала будівлю для притулку – старенький будинок на околиці Добропілля, де всередині живуть тварини, які потребують лікування і цілодобового нагляду, а у вольєрах на вулиці і в ще одному приміщенні знаходяться здорові собаки та коти.

На місцеві вибори Тетяна Пустовойтова йде від партії «Голос». Каже, обрала саме цю політсилу, тому що у її добропільському осередку представлені різного штибу місцеві активісти – ті, хто ще до виборів робив вугільне мономісто кращим і ті, кого добре знають містяни і хто немає проросійських поглядів.

Я балотуюся, щоб, у тому числі, вирішити проблему безпритульних тварин

«Я балотуюся, щоб, у тому числі, вирішити проблему безпритульних тварин. Є державна програма з відкриття центрів стерилізації. Це – гуманний підхід контролю народжуваності собак і котів, які живуть на вулиці. І такий центр мали б відкрити у Добропіллі. Навіть кошти, як нам, активістам, казали у міськраді, вже виділили. Втім їх, за моїми даними, рефінансували та витратили цього року на салют до дня шахтаря», – розповідає кандидатка.

За фахом жінка – педагог-логопед. Довгий час вона працювала у Добропіллі у соціальній сфері, і власними очима бачила та відчувала, як важко у місті дітям з інвалідністю та їх батькам. Інклюзивність – ось іще одне проблемне питання, яким, на думку Тетяни, найперше має перейматися місцева влада.

«Я би хотіла, – підсумовує, – створити на базі нашого притулку реабілітаційний центр. Щоб діти з інвалідністю, контактуючи з тваринами, могли соціалізуватися, розвивати дрібну моторику і тому подібне. З одного боку, це була би їх соціальна включеність, з іншого – ми могли би приймати різні родини, виховувати у малечі й дорослих доброту і відповідальність».

Найперше – школи

Тим часом Світлана Мітіна, вчителька Добропільського навчально-виховного комплексу (НВК) №1 балотується від партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ). Жінка переймається нерівномірним розподілом коштів у місцевих школах. Каже, діти – майбутнє невеликого міста на Донеччині, і від того, яку шкільну освіту вони будуть отримувати, і де проводитимуть свій вільний час, залежить те, ким вони виростуть.

Я обрала ОПЗЖ, тому що, на мій погляд, це – єдина партія, яка бореться за мир на Донбасі

«Я обрала ОПЗЖ, тому що, на мій погляд, це – єдина партія, яка бореться за мир на Донбасі. Люди тут дуже втомлені війною, яку вже давно потрібно завершувати. У Добропіллі вісім шкіл, п’ять з яких – НВК, тобто, заклади, де молодша і старша школи знаходяться в окремих будівлях. Це дуже зручно, але, на жаль, у нас є перекоси у фінансуванні. Школи у центрі міста фінансуються найперше, і це легко побачити візуально – вони більш розвинені, відремонтовані. А так звані маленькі школи, що у віддалених районах міста, занедбані. Так не повинно бути. Боротимуся за рівних розподіл коштів з міського бюджету», – обіцяє кандидатка.

Жінка, яка працює вчителькою вже понад 20 років, визнає, що у Добропіллі є серйозна проблема з дозвіллям. У місті практично немає культурних місць, куди б можна було сходити молоді, тому Мініна мріє, щоб кожна місцева школа мала, принаймні, власний обладнаний спортивний майданчик.

Місцева влада повинна знайти власників недобудов й змусити їх розібрати все це неподобство

«Ще, – підсумовує, – давно треба було вирішити проблему недобудов. Через цю-таки відсутність нормального дозвілля, школярі часто гуляючи забираються на покинуті будівлі. Ось я, наприклад, живу у мікрорайоні «Молодіжний», де є одразу декілька великих недобудов, що колись мали б стати багатоквартирними будинками. Діти там падають і можуть серйозно травмуватися. Місцева влада повинна знайти власників недобудов й змусити їх розібрати все це неподобство. Якщо це неможливо – депутати мають взяти на себе відповідальність, і самотужки розібрати покинуті будинки».

Патріотичне виховання

Ветеран АТО, член партії «Європейська Солідарність» (ЄС) Павло Малій передусім переймається патріотичним вихованням молоді та проукраїнським майбутнім свого рідного Добропілля. Чоловік працював у правоохоронних органах 24 роки і, на відміну від кандидаток з «Голосу» та ОПЗЖ, далеко не одразу йде на контакт. Стомлений після багатогодинної роботи з виборцями поруч із агітаційною палаткою ЄС, він потягує у місцевому кафе трав’яний чай і згадує, як у 2014-му вивішував з поліцейського відділку блакитно-жовтий стяг, а колеги знімати його.

Хтось змінив свої погляди, хтось – так і залишився проросійським. І вони продовжують працювати у правоохоронних органах

«І ці люди так і залишилися у системі. Хтось змінив свої погляди, хтось – так і залишився проросійським. І вони продовжують працювати у правоохоронних органах. Хоч Добропілля і не знаходиться на передовій, наше місто наближене до бойових дій. Люди тут мають бути проукраїнськими, адже від цього, у тому числі, залежить майбутнє України. Я переконаний, що місцева влада, у першу чергу, має займатися питанням патріотичного виховання. Це, до прикладу, організація заходів – того ж Дня вишиванки, Дня прапора», – коментує Малій.

Чоловік, як і більшість добропільських кандидатів від інших партій, самотужки займається передвиборною агітацією. Каже, чи не найважче у роботі з людьми – пояснити повноваження місцевої влади і дати зрозуміти, що є обіцянки, які майбутні депутати міськради фізично не можуть виконати.

Непотрібно обіцяти те, що фізично неможливо зробити

«Я не обіцятиму нові робочі місця. Не тому що не люблю своє місто. Навпаки – дуже люблю. Але є але. Добропілля – вугільне мономісто, яке живе за рахунок декількох шахт і знаходиться у Донецькій області, де тривають бойові дії. Скажіть, який іноземний інвестор захоче вкладати сюди гроші? Отож. Непотрібно обіцяти те, що фізично неможливо зробити», – продовжує місцевий житель.

Чоловік розповідає, що обрав саме ЄС, тому що розділяє цінності партії і прагне для України патріотичного майбутнього та європейського вектору розвитку. Як колишній працівник силових структур, Малій планує займатися, у тому числі, питаннями правопорядку, і пропонує створити у Добропіллі муніципальну поліцію – спеціальні загони, які б забезпечували порядок та проводили б виховні бесіди з людьми, наприклад, про дотримання правил безпеки під час пандемії коронавірусу.

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