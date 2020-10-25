Фейкова дільниця та реакції на 5 питань президента. Огляд соцмереж у день виборів

5 запитань від Зеленського, його неповнолітні «волонтери» і флешмоб проти опитування – ось що обговорювали в соцмережах в день виборів найбільше. Крім того, користувачі пишуть про дотримання карантинних умов на дільницях та різноманітні порушення.

Вперше в Україні вибори проводять в умовах епідемії. Однак температуру вимірюють далеко не на всіх дільницях, пишуть користувачі. Або ж результати вимірювання виявляються «несумісними з життям».

Багато в соцмережах пишуть про опитування від президента. Дехто навіть скаржиться в поліцію на нього.

Інші ж проводять флешмоб.

Люди вписують в порожні клітинки для відповідей «так» і «ні» своє ставлення до Володимира Зеленського, його партії, самої анкети та викладають фото в соцмережі

А блогер з Хмельницького Андрій Попик оприлюднив відео, як він сім разів взяв участь в опитуванні.

Крім того, користувачі викладають фото неповнолітніх, які проводять опитування.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що участь неповнолітніх волонтерів у проведенні президентського опитування не порушує закон, якщо є дозвіл від батьків.

Однак, за інформацією голови правління громадянської мережі «Опора» Ольги Айвазовської, платять «волонтерам» понад 1200 гривень.

Депутатка Верховної Ради Ірина Геращенко (фракція «Європейська солідарність») звернулася з цього приводу до дружини президента Олени Зеленської.

Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні повторив своє твердження про те, що опитування, які проводяться поза виборчою дільницею після голосування, не суперечать закону України.

А от щодо порушень, то станом на 17:00 поліцейські відкрили 51 кримінальне провадження за фактами порушень під час виборів – до органів поліції надійшло 3323 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Серед найяскравіших інцидентів, які постять користувачі:

– фейкова дільниця на Сумщині

– акція FEMEN

Також в соцмережах закликають не викидати свій голос та не лінуватися йти на вибори. Деякі кандидати роблять це за допомогою мемів.

А Радіо Свобода за допомогою котиків.