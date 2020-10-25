Результатам ініційованого Зеленським опитування довіряти не можна – Айвазовська

Результатам опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, не можна довіряти. Про це в присвяченому місцевим виборам в Україні спеціальному ефірі Радіо Свобода заявила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

«Покриття опитування є 55% орієнтовно по всій країні, за нашими оцінками, похибка по цій чисельності є 5%. На заході України покрито 38% дільниць, на півдні України – 79%, тобто це абсолютно нерелевантні дані. Вони не будуть зведені в кінцеві цифри, які дозволять стверджувати, що це результат репрезентативного опитування. Є люди, які голосували по сім-десять разів», – сказапла Айвазовська.

13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що одночасно з місцевими виборами в Україні відбудеться «загальнонаціональне опитування», на якому буде винесено п’ять питань. І Зеленський, і його оточення не раз заявляли, що це опитування не буде мати ніяких юридичних наслідків – хоча в партії Зеленського «Слуга народу» говорили, що зате будуть «політичні наслідки».

Йдеться про такі п’ять запитань: чи треба запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради із 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

В неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися вибори до місцевих органів влади.