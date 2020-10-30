Садовий-Синютка – рівні шанси на крісло мера. Інтрига зберігається

За результатами підрахунку 100% електронних протоколів, за Андрія Садового на посаду міського голови Львова проголосували 39,96% виборців, за Олега Синютку – 31,03%. Розрив між ними менший 9%, а це, за оцінками експертів, свідчить про те, що обидва кандидати на посаду міського голови мають рівні шанси на перемогу. У цьому найбільша інтрига другого туру, який запланований на 15 листопада.

Тиждень після виборів, допоки ТВК рахувала голоси, фаворити перегонів – чинний мер Львова Андрій Садовий і парламентар від «Європейської солідарності» Олег Синютка у медійному просторі перекидались критикою на адресу один одного. Не визначились вони з місцем проведення дебатів. Олег Синютка запропонував на сміттєпереробному заводі, якого у Львові його опонент так і не збудував за три каденції, Андрій Садовий віджартувався. Відтак два тижні, які попереду, нагадуватимуть боксерський поєдинок, за яким спостерігатимуть виборці, якщо, звісно, головні герої не зляжуть із COVID. Бо у їхніх штабах є підтверджені випадки захворюваності. Андрій Садовий перебуває на самоізоляції, оскільки хворіють його дружина і теща.

Перед першим туром виборів Андрій Садовий увагу зосередив на позитивних моментах у своїй роботі, які міг показати у картинці. Олег Синютка свою кампанію побудував на критиці чинного мера, яка звучала майже у всіх ефірах, в яких він брав участь.

Два тижні змагань технологій

«Це буде два тижні змагань усіх технологій і медіа, і телевізорів, і активних учасників, і дописувачів у соцмережах, з боку одного кандидата не виключаю ботоферму. Мережі використають, щоб активізувати і мотивувати виборця прийти на дільниці. Електорат буде мати чіткий розподіл. За Садового буде голосувати його ядерний електорат, частина «Голосу» може піти. Тут є інтрига, чи Синютка зможе взяти більше ніж 10% до свого бонусу, яка буде явка за нього, і чи Садовий може наростити більше ніж 10%.

Миттєва кампанія до рівня істерики

Перед першим туром Олег Синютка будував кампанію на нищівній критиці Садового, щоб довести свого виборця до істерики. Вже цими днями він озвучив бодай гасла, які стосуються органів місцевого самоврядування. Чому гасла? Тому що ці тези, які я почув, це популізмом. Для прикладу «культурна столиця Європи» – це популізм. Бо що мається під «культурною столицею Європи»? Може, краще було сказати, що Львів – культурний центр. Можна було би дати більше роз’яснень і щодо садочків. Від обох кандидатів ми так і не почули, а що буде зі стихійними забудовами, транспортним колапсом у місті, як це вирішать. Не маємо відповідей, лише чуємо про ці проблеми і про покращення комфорту у місті. А що зроблять кандидати для цього? У цілому у Синютки і Садового була миттєва кампанія до рівня істерики і беззмістовна», – говорить аналітик Олександр Антонюк.

Технології будуть різні

Вперше на цих виборах за мера, тобто голову Львівського ОТГ, голосували не лише львів’яни, але й мешканці ще 10 громад, які ввійшли до Львівської об’єднаної територіальної громади, а це Брюховицька громада, Винниківська, Грибовицька, Грядівська, Дублянська, Зашківська, Лисиничівська, Малехівська, Рудненська та Рясне-Руська. Відтак виборці із цих сіл можуть вплинути на результат виборів. Бо кожен голос може стати ключовим. Кому з обох кандидатів вдасться мобілізувати людей і переконати їх прийти на дільниці, той і переможе.

Шанси – 50 на 50

«Технології будуть різні. Садового легше критикувати, аніж йому відбиватися. Садовий може показати трамваї і тролейбуси. Їхні шанси на виборах: 50 на 50, а як спрацюють села, тобто збільшення ОТГ? Думаю, що скоріш за все вони будуть за Синютку, бо бачать його у телевізорі частіше. Один і другий кандидат має свої переваги. У Синютку вкладений великий ресурс, а це 3 національні канали: «Прямий», «Еспресо», «5 канал». Медійна підтримка велика і в Садового, який має радіо «Люкс», «Максимум», канал «24 плюс», інтернет ресурс «Захід нет». За Синюткою і важковаговик – п'ятий президент України», – наголошує Олександр Антонюк.

Перед першим туром виборів Андрій Садовий більше працював над тим, щоб завести партію «Самопоміч» у міську раду і йому це вдалося – 17 мандатів у його фракції. А це друга позиція після «Європейської солідарності». Він був упевнений, що проходить у другий тур, його гасла були стандартні, а кампанія нецікава. Вже зараз, коли, по суті, рівна боротьба між двома претендентами на посаду міського голови, Андрій Садовий і його команда активно включились в агітацію.

Залежить і від погоди

«Шанси між кандидатами, як на мене, зараз – 55 на 45 на користь Садового, він чинний мер і йому простіше комунікувати з мешканцями. Розрив малий і це пояснюється низькою якою і віком голосуючих. Категорія 50+ значно була активніша у першому турі, і це виборець Синютки. Але чи має він ще резерв? Не думаю. Знову ж таки чуємо, що люди змучились від Садового, вже 3 каденції керує містом. На молодих виборців, які лише почали голосувати, це не діє. Чи Садовий мобілізує молодших львів’ян? Багато залежить не від виборчої кампанії, а погоди. Якщо погода буде дощова, вітер, холодно, то старші люди прийдуть на дільниці, а молодь – ні», – зауважив політичний оглядач Станіслав Безушко.

Станіслав Безушко вважає, що проведення дебатів між кандидатами важливе і воно може вплинути на рішення виборців, кому віддати свій голос. Бо виборець проголосує не стільки за когось, як проти, щоб не було гірше.

За попередніми підрахунками голосів, у Львівську міську раду потрапляють 26 кандидатів від «Європейської солідарності», 17 – від «Самопомочі», 8 – від «Голосу», «Варта» отримала 7 мандатів і ВО «Свобода» – 6. Навіть, у разі перемоги чинного мера Андрія Садового, йому навряд чи буде так комфортно у сесійній залі, як це було донедавна. Бо депутати більшістю голосів можуть його відправити у відставку, як Садовий це зробив у 2005 році з міським головою Любомиром Буняком. Хоча у коментарі Радіо Свобода Андрій Садовий заявив, що він у міській раді бачив різне і зумів собі дати раду навіть із більшістю депутатів від ВО «Свобода» у 2010 році.

Однак все залежатиме від того, які бізнес-інтереси переслідуватимуть нові обранці, чи хотітимуть ускладнити життя чинному мерові, які зацікавлення тих, хто фінансує виборчу кампанію у Львові, і які були домовленості. А це переважно люди, які забудовують Львів житлом. Відповідь на запитання, як кандидати Андрій Садовий і Олег Синютка реально зупинять хаотичне і незаконне будівництво у Львові, цікавить багатьох львів’ян.

На сьогодні кандидати на посаду міського голови, які не пройшли у другий тур, ще не оприлюднили заяв, кого вони підтримують 15 листопада.