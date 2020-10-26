Львівщина, Франківщина, Тернопільщина. Хто переміг на місцевих виборах?

За попередніми даними, в Івано-Франківську і Тернополі перемагають чинні мери від ВО «Свобода» – Руслан Марцінків (понад 80%) і Сергій Надал (понад 70%). Тим часом у Львові обиратимуть міського голову в другому турі. А запекла боротьба триватиме між вчорашніми колегами, а нині суперниками – діючим мером від «Самопомочі» Андрієм Садовим (близько 40%) і народним депутатом від «Європейської солідарності» Олегом Синюткою (понад 30%).

Хто, за попередніми даними, представлятиме владу на місцях у трьох регіонах на заході країни?

До міської ради Львова, тобто Львівської ОТГ, згідно з попередніми даними екзитполів і соцопитувань, проходять «Європейська солідарність», «Самопоміч», «Голос», ВО «Свобода», «Варта», ймовірно «Українська галицька партія» і «Слуга народу».

Три тижні обіцяють бути досить запеклими і, водночас, цікавими у боротьбі за голоси львів’ян між чинним мером Львова Андрієм Садовим і народним депутатом від «Європейської солідарності» Олегом Синюткою. Між ними, попередньо, від 7 до 12% різниця голосів. Лідирує Андрій Садовий. Обоє кандидатів налаштовані на перемогу.

Я – оптиміст

«Для мене очікуваний другий тур, я завжди маю свої 40% у першому турі, тому я би хотів, щоб це була боротьба ідей, планів, а не компроматів і бруду. Мені приємно, що «Самопоміч» зайняла тверду другу позицію, приємно, що всі проєвропейські, проукраїнські партії входять, згідно з екзитполами, у міську раду, «Голос» – на третій позиції, з ними ми дуже близькі. Тому я – оптиміст», – каже міський голова Львова Андрій Садовий у коментарі Радіо Свобода.

Кандидат на посаду мера Львова Олег Синютка подякував своїм виборцям на фейсбучній сторінці: «На цих виборах більше ніж 60% львів'ян сказали, що жити так, як раніше, вони не хочуть. Моє завдання об’єднати львів’ян і ЄС у міській раді, має згуртувати всіх на користь громаді».

«Йде боротьба між минулим Львовом Садового і Львовом майбутнім», – зауважив Радіо Свобода Олег Синютка.

Переможе той, хто змобілізує виборців

Результат другого туру голосування за посаду мера Львова залежатиме від того, чи зможуть кандидати змобілізувати свого виборця, тобто фактично переможе той, хто переконає свого виборця щодо голосування, важлива і ситуація стосовно захворюваності на COVID. Якщо число хворих різко зростатиме, то люди боятимуться йти на дільниці.

Треба переконати виборця

«Змагання за змобілізованого виборця, те, що за три тижні кампанії буде сказано, чому виборці мають прийти і проголосувати. Недостатньо тут уже загальних гасел і казати, що ми змінимо місто на краще, що ми будемо продовжувати роботи те, що робили. Тут треба переконати виборця, що ця зміна важлива і що без неї він втратить. Також є фактор, як будуть поводити себе опоненти, бо виборці не є хвостиками до своїх політичних партій, не факт, що люди будуть прислуховуватися до того, що будуть казати ті, хто набрав високі голоси раніше, а у другий тур не проходять. Але разом із тим, як вони себе поведуть, чи будуть зараз узгоджуватися позиції різних кандидатів, як формуватиметься коаліція... Це все матиме значення, чи люди проголосують у другому турі», – говорить Радіо Свобода політолог Оксана Дащаківська.

У Львівську обласну раду, як і в міську, лідирує «Європейська солідарність». Якщо у Львівську ОТГ проходження «Слуги народу» ще під запитанням, то в обласній раді, попередньо, ця політична сила на другій позиції, потрапляють також «Самопоміч», «Батьківщина», «Голос», «Свобода», «Народний рух України» і «Українська Галицька партія».

У Тернополі та Івано-Франківську обрали мерів

У Тернополі, згідно з попередніми даними, у першому турі перемагає чинний мер від ВО «Свобода» Сергій Надал, який набирає понад 70%.

Щодо партій, які проходять у міську та обласну раду, наразі немає об’єктивної інформації, зауважив директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик.

«Ще завчасно називати відсотки прохідних партій, бо триває підрахунок голосів, ще не опрацьована більшість бюлетенів. Паралельний підрахунок ведуть і партії. Прогнозовано з мером Тернополя, а ось щодо партій невідомо поки що, бо деякі ще на межі проходження», – зауважив Ігор Процик.

ВО «Свобода», «Європейська солідарність», «Слуга народу» ймовірно проходять у міську раду Тернополя. У Тернопільську обласну раду, як прогнозують місцеві політики, проходять «Європейська солідарність», ВО «Свобода», можливо «За майбутнє», «Слуга народу».

Як і тернопільський мер, у першому турі впевнено лідирує на посаду Івано-Франківської ОТГ діючий міський голова від ВО «Свобода Руслан Марцінків із попереднім результатом понад 80%. До Івано-Франківської міськради, як повідомляють місцеві соціологічні групи, потрапляють ВО «Свобода», «Європейська солідарність», «Батьківщина».

Зіграла риторика голови міста

«Зіграла риторика голови міста, який просив підтримати його команду в міську раду. Попередньо, в Івано-Франківській обласній раді має бути представлено 6 партій, із них більшість набирає «Свобода» (понад 23%), «За майбутнє» (17-20%), «Європейська солідарність», «Батьківщина» і ніби проходить «Платформа громад». Рейтинг «Свободи» тут високий, тому що, як голосували за міського голову і депутатів міської ради, так і до обласної ради», – каже експерт громадського руху «Чесно» Віталій Світлик.

Партійні бренди спрацювали не скрізь

У Львові та області на рішення виборця більше спрацював загальноукраїнський бренд «Європейської солідарності», яка лідирує у виборчих перегонах, а не конкретні імена у списках цієї партії. Тим часом в Івано-Франківську великий вплив на виборця щодо підтримки фаворита перегонів «Свободи» мав не партійний бренд, а особистість Руслана Марцінківа.

Мери тягнуть за собою команди

«Після децентралізації кошти пішли на місця, як відомо. Коли попередній голова міста мав бюджет 1 мільярд гривень, то у зв’язку з децентралізацією бюджет міста збільшився до 3,5 мільярдів. Із 1 мільярда десь 60% йшло на освіту, 10% – медицина, а також спорт, молодь і залишався бюджет розвитку, який можна було витратити на поліпшення комфорту в місті. Бюджет розвитку в 2016 році становив 500 мільйонів, тобто з’явилися кошти, за які у місті можна було щось зробити на краще. І бюджет збільшився утричі, і вдалося більше зробити. Тому в багатьох обласних центрах мери набирають великі рейтинги і тягнуть за собою команди», – наголосив Віталій Світлик.

Місцеві вибори також показали, що з’являються партії, які мають чітку регіональну приналежність і діють на конкретній території. Власне виборець, підтримуючи місцеву партію, більше орієнтувався на її команду. Оскільки органи місцевого самоврядування мають більше повноважень, то регіональні політичні сили набуватимуть більшого впливу і значення, й згодом впливатимуть на публічний порядок денний, прогнозує львівська політологиня Оксана Дащаківська.

«Ці місцеві вибори чітко показали, що у нас люди з різних регіонів обертаються в різних інформаційних бульбашках, мають різні порядки денні своїх впливових бізнесменів-олігархів, які впливають на ці порядки денні і, власне, формують політичні партії і вплив на місцях», – каже Оксана Дащаківська.

З огляду на попередні результати місцевих виборів, експерти прогнозують, що може бути спеціально спровоковане протистояння між регіонами, для прикладу тими, де перемогли проросійські сили, і тими, де переважають проукраїнські патріотичні партії. І це буде черговим викликом для громадян – уберегти стабільність і єдність у країні.

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