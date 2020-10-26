«Кінець казки Зеленського»: західні реакції на результати місцевих виборів в Україні

Іноземні оглядачі активно коментують українські місцеві вибори і зокрема перемогу – або відчутний відрив перед другим туром – майже всіх мерів великих міст України. Також помічають і невдалі результати пропрезидентської партії «Слуга народу», якій навіть пророкують тепер розкол, а також і невисокі показники й інших загальнонаціональних партій.

Американсько-шведський економіст Андерс Ослунд у твітері написав так: «Мій погляд на українські місцеві вибори: «Казка Зеленського скінчилась»

«Голосування було важливим індикатором політичного клімату в країні за понад рік, що президент Зеленський отримав безпрецедентну владу через тотальні перемоги на президентських та парламентських виборах в Україні», – пише Ослунд у статті на сайті «Атлантичної ради» (США).

«Ці (місцеві вибори) мали також значне практичне значення в плані влади, що її отримує місцева влада у процесі децентралізації, яку визнають як одну з найуспішніших реформ після української Революції гідності 2014 року», – зазначає Ослунд.

Серед головних підсумків він називає, наприклад, голосування за місцевих потужних постатей, і що нинішні мери практично перемогли в усіх містах – «незалежно від того, чи на них дивляться як на корумпованих чи ні».

Низька явка також є ознакою цих вибрів – 37 відсотків проти 46,5 відсотків п’ять років тому на місцевих виборах. «Це свідчить про деморалізований електорат», – пише Ослунд, додаючи, що «українська демократія все ж залишається динамічною».

Серед прогнозів експерта – може розпастись фракція «Слуги народу» на кілька груп, включно з 40-45 депутатами, які орієнтуються на олігарха Ігоря Коломойського.

Менше аніж за півтора року після своєї інавгурації, президенство Зеленського, як виглядає, в глибокій біді

Ще один момент: всі загальнонаціональні партії отримали вотум недовіри від українських виборців. Ослунд зауважує, що прокремлівська Опозиційна платформа «За життя» показала непогані результати, в той час як «Слуга народу» Володимира Зеленського мала зокрема погані результати.

«Однак, жодна з загальнонаціональних партій не змогла побороти місцеві партії окремих мерів міст», – зазначає вашингтонський економіст.

Ослунд підсумовує: «Менше аніж за півтора року після своєї інавгурації, президенство Зеленського, як виглядає, в глибокій біді. Він не має якоїсь чіткої програми і, мабуть, сам це усвідомлює. Так само, і партія Зеленського «Слуга народу» – виглядає на те, що швидкість цього падіння віддзеркалює ті ж темпи, що і метеорний злет минулого року».

Оглядач Леонід Рагозін теж помітив, що українські місцеві вибори показали велику перемогу нинішніх місцевих потужних особистостей, багато з яких дистанціювалися від загальнонаціональних партій. «Буде ще другий тур, але відрив від суперників дуже значний», – зазначає Рагозін.

Голова українського представництва німецької фундації Heinrich-Boell-Foundation Сергій Сумлєнний зауважив, що в трьох важливих містах Західної України – Івано-Франківську, Тернополі та Хмельницькому – кандидати на мери від крайньої правої партії «Свобода» були обрані з результатом у 72-84 відсотки.

«Свобода» є чим завгодно, але не добром для України, це ретроградна партія з несвободолюбним меседжем», – зазначає політичний експерт.

Лондонський оглядач Алекс Кокчаров помітив заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто із закликом до етнічних угорців Закарпаття голосувати за угорську партію і мера Берегова Бабяка. «Це звучить як іноземне втручання» (у вибори)», – зазначає Кокчаров.

Західний політолог Тарас Кузьо помітив, що чотири з п’яти питань Зеленського були підтримані під час опитування, але одне питання – про вільну економічну зону на Донбасі – розділило українців навпіл.

В іншому твіті Кузьо подає цифри, які отримали, як він називає, «популістські» питання Зеленського: 70 відсотків за легалізацію медичного канабісу, 81 за довічне ув’язнення корупціонерів, 95 відсотків за зменшення складу Верховної Ради із 450 до 300 депутатів і 78 відсотків підтримали використання Будапештського меморандуму щодо безпекових запевнень. «Чи Зе тепер збирається знову будувати ядерну зброю?» – запитує Кузьо.