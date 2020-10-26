МЗС вручило ноту протесту послу Угорщини через втручання у місцеві вибори в Україні

До Міністерства закордонних справ України 26 жовтня запросили посла Угорщини Іштвана Ійдярто, якому вручили ноту протесту. Про це йдеться в повідомленні речниці МЗС Катерини Зеленко.

За повідомленням, послу вручили ноту протесту «у зв’язку з фактами політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах України 25 жовтня 2020 року».

Читайте також: Місцеві вибори в Україні: холодний душ для Зеленського?

«Угорському дипломату доведено позицію МЗС щодо неприпустимості виголошення у публічному просторі заяв офіційними особами Угорщини, особливо у день виборів, коли зобов’язує виборча тиша, із закликами до громадян України угорського походження голосувати за «Партію угорців – Товариство угорської культури Закарпаття», – зазначає речниця МЗС.

Згідно з коментарем МЗС, заяви угорських посадовців суперечать виборчому законодавству України, зокрема тим статтям закону про місцеві вибори та Виборчого кодексу, які забороняють участь іноземців у передвиборчій агітації.

Читайте також: Виборче Закарпаття: локальні політичні проєкти намагаються перемогти національні – політолог

Відтак дипломатичне відомство закликало угорську сторону поважати українське законодавство і не втручатися у внутрішні справи України.

«Зі свого боку, українська сторона залишається відкритою до конструктивної співпраці з Угорщиною з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, на засадах взаємоповаги і взаєморозуміння», – підсумовується в заяві міністерства.

Зранку 25 жовтня, в день місцевих виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах конкретну партію – «Партію угорців України».

Міністерство закордонних справ України розцінило заяву міністра Сійярто як «пряме втручання у внутрішні справи».