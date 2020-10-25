Будапешт підтвердив втручання у внутрішні справи України – МЗС про заяву Сійярто

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, яку розцінило як «пряме втручання у внутрішні справи».

«У день голосування на місцевих виборах в Україні угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію угорців – Товариство угорської культури Закарпаття. МЗС України глибоко засмучене, що у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми», – ідеться в заяві, розміщеній увечері 25 жовтня на офіційному сайті зовнішньополітичного відомства України.

«Громадяни України угорського походження є важливою і невід’ємною частиною українського суспільства, вони мають усі необхідні права та можливості для вільного обрання своїх представників до органів місцевого самоврядування. Неприйнятні підказки виборцям з Будапешта порушують законодавство України і не залишають українській стороні іншого вибору, як жорстко реагувати на такі кроки відповідно до усталеної міжнародної практики та законодавства України», – додають в МЗС.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зранку 25 жовтня закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах конкретну партію.

«Єдина угорська партія балотується до Закарпатської обласної ради, і було б погано, якби угорці залишилися без представництва на рівні області», – написав Сійярто у фейсбуці.

Також керівник угорської дипломатії закликав голосувати за мера міста Берегове Золтана Бабяка.

Між Україною та Угорщиною є низка дражливих політичних питань, у вирішенні яких Київ шукає компроміси, але, як заявили раніше в МЗС, при цьому Україна не зрадить власні інтереси.