Угорщина не вважає політичним втручанням дії держсекретаря Потапі на Закарпатті – заява

Міністерство закордонних справ Угорщини заявило 21 жовтня, що не погоджується з українською оцінкою приїзду на Закарпаття державного секретаря Угорщини з питань національної політики Яноша Арпада Потапі. Про це повідомляє угорська служба Радіо Свобода.

Угорське зовнішньополітичне відомство вважає, що «візит державного секретаря на Закарпаття не можна вважати політичним втручанням, він виконав своє конституційне зобов'язання» з підтримки угорської громади.

«Державний секретар відвідав Закарпаття не заради виборів, а в рамках своїх регулярних візитів. Уряд Угорщини підтримує економічний розвиток, розвиток шкіл та культурно-оздоровчі програми на Закарпатті, результати яких приносять користь не лише угорській громаді, а й усім жителям Закарпаття, незалежно від національності», – ідеться в заяві.

Міністерство закордонних справ України заявило 20 жовтня, що неодноразово фіксувало ознаки політичної агітації державними службовцями Угорщини, які відвідують Закарпатську область, і просить правоохоронні структури «дати свою оцінку» цим діям.

Напередодні громадянська мережа «Опора» звернулася до МЗС України з проханням оцінити дії держсекретаря Угорщини з питань національної політики Яноша Арпада Потапі, який, за даними спостерігачів, під час візиту до Закарпатської області 9-10 жовтня агітував на користь «КМКС «Партія угорців України».

Як повідомили в «Опорі», інформація про візит Потапі до угорськомовної школи Ужгорода містилася на сайті партії «КМКС «Партія угорців України». В одній із цитат Потапі заявляв про важливість того, щоб угорці на Закарпатті підтримали угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні 25 жовтня, бо так «угорці Закарпаття можуть зберегти і зміцнити позиції, які вони здобули на сьогодні».

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Між Україною та Угорщиною є низка дражливих політичних питань, у вирішенні яких Київ шукає компроміси, але, як заявили раніше в МЗС, при цьому Україна не зрадить власні інтереси.