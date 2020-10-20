МЗС розкритикувало політичну агітацію угорських посадовців на Закарпатті

Міністерство закордонних справ України заявило, що неодноразово фіксувало ознаки політичної агітації державними службовцями Угорщини, які відвідують Закарпатську область, і просить правоохоронні структури «дати свою оцінку» цим діям.

«На кожен такий факт МЗС реагує в межах повноважень, дипломатичним шляхом застерігаючи угорську сторону від порушення виборчого законодавства України і спроб втручання у внутрішні справи нашої держави. Нехтування офіційними закликами МЗС України лише доводить наявність прихованої мети в угорської сторони, яка є неприйнятною у міждержавних відносинах», – йдеться в коментарі, оприлюдненому МЗС 20 жовтня.

«Сподіваємося, що офіційні особи Угорщини як країни ЄС розуміють важливість верховенства права і більше не дозволятимуть собі діяти всупереч законам України чи будь-якої іншої суверенної держави», – додали у міністерстві.

Напередодні громадянська мережа «Опора» звернулася до МЗС України з проханням оцінити дії держсекретаря Угорщини з питань національної політики Яноша Арпада Потапі, який, за даними спостерігачів, під час візиту до Закарпатської області 9-10 жовтня агітував на користь «КМКС «Партія угорців України».

Як повідомили в «Опорі», інформація про візит Потапі до угорськомовної школи Ужгорода містилася на сайті партії «КМКС «Партія угорців України». В одній із цитат Потапі заявляв про важливість того, щоб угорці на Закарпатті підтримали угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні 25 жовтня, бо так «угорці Закарпаття можуть зберегти і зміцнити позиції, які вони здобули на сьогодні».

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Між Україною та Угорщиною є низка дражливих політичних питань, у вирішенні яких Київ шукає компроміси, але, як заявили раніше в МЗС, при цьому Україна не зрадить власні інтереси.