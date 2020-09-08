Вперше з часів Холодної війни: Радіо Свобода відновлює свою роботу в Угорщині

Угорська служба Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода відновлює свою роботу після зниження рівня свободи слова в країні. Служба припинила функціонувати після Холодної війни.

«Ми дуже раді повернутися до Угорщини із сучасним програмуванням та зобов’язаннями РВЄ / РС служити суспільним інтересам, повідомляючи про питання, які мають найбільше значення для нашої аудиторії», – повідомила в.о. президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар.

Вона наголосила, що РВЄ / РС має видатну команду місцевих журналістів, які готові надавати надійну й незаангажовану інформацію.

Службу очолив Гюла Чак, колишній журналіст та редактор панєвропейської мережі Euronews, продюсер й угорський кореспондент BBC.

Радіо Свобода оголосило про плани відновити роботу Угорської служби восени 2019 року. Це відбулося на тлі втрати Угорщиною 16 позицій в Індексі свободи преси у світі , який укладає міжнародна організація «Репортери без кордонів». За два роки країна впала з 73 на 89 позицію.

В останні 10 років уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана забрав контроль над більшістю видань у країні. Зокрема, у 2011 році уряд почав контролювати Суспільне телебачення, радіостанції та державне агентство новин.

Перша Угорська служба РВЄ / РС (Szabad Európa Rádió) працювала з німецького Мюнхена під час Холодної війни й припинила роботу в 1993 році.

В останні роки Радіо Свобода відкрила свої бюро у ще двох країнах – Болгарії та Румунії.