Радіо Свобода відновлює роботу своєї редакції в Болгарії

Корпорація Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода відновлює роботу для аудиторії в Болгарії: відкрився новий сайт медіакорпорації болгарською мовою.

Радіомовлення для слухачів в Болгарії, розпочате в 1950 році, зупинили у 2004 році, одночасно з припиненням мовлення на Естонію, Латвію, Литву, Словаччину, Хорватію і Румунію. Тоді було визнано, що в цих державах взяли гору принципи демократії, свободи інформації та свободи слова, і необхідність в зовнішньому радіомовлення на ці країни відпала.

Рішення про відновлення роботи болгарської редакції пов’язано, зокрема, зі складністю суспільно-політичних демократичних перетворень, з якими в останні роки зіткнулася Болгарія. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода відновлює свою роботу у форматі цифрової платформи з мультимедійним.

В середині січня відновила роботу ще одна редакція Радіо Свобода – в Румунії.

Раніше Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода працювало в країнах Східної Європи до їхнього вступу в Європейський союз та НАТО.

РВЄ/РС є незалежною медіакорпорацією, котру фінансує Конгрес США через гранти, які надає через Американське агентство глобальних медіа (U.S. Agency for Global Media, USAGM).

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