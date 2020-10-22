Виборче Закарпаття: локальні політичні проєкти намагаються перемогти національні – політолог

Ужгород – На Закарпатті в обласну раду хочуть потрапити 10 партій, серед них одна «угорська» – «КМКС» Партія угорців України». В Ужгородську міську раду взагалі балотується 828 кандидатів від 25 партій. Незважаючи на таку політичну активність, виборча кампанія в області проходить без потрясінь та скандалів. Навіть попри заяви Міністерства закордонних справ України про ознаки політичної агітації державними службовцями Угорщини, які відвідують Закарпатську область у контексті нещодавнього візиту держсекретаря Яноша Арпада Потапі.

За словами Дмитра Тужанського, політолога, голови Закарпатського обласного відділення КВУ, така млявість кампанії обумовлена умовним поділом регіону на зони впливу тих чи інших груп та політиків.

Серйозна конкурентна боротьба є всього у кількох містах чи ОТГ, як-от Ужгород, Мукачево, Виноградів

«Тому серйозна конкурентна боротьба є всього у кількох містах чи ОТГ, як-от Ужгород, Мукачево, Виноградів. На Закарпатті, як і загалом в країні, ми спостерігаємо боротьбу всеукраїнських проєктів з локальними, які якраз «відкусують» свій шматок «електорального пирога, – каже Дмитро Тужанський. – На Закарпатті це в першу чергу «Рідне Закарпаття», «Команда Андрія Балоги» та «угорська» партія «КМКС». Місцями ці політичні команди будуть навіть претендувати на те, аби не тільки конкурувати, а й перемогти всеукраїнські партії».

Михайло Шелемба, к.п.н, доцент кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій УжНУ вважає, що нових людей в обласній раді Закарпаття буде не так багато.

«На свій стабільний склад опираються регіональна «Партія угорців «КМКС», «Батьківщина», «Європейська солідарність», можливо, трохи трансформована «ОПЗЖ». Всі решта – переформатовані. Якщо говорити про «Слугу народу» в області – це політична сила, яка позичила кандидатів від інших політсил і залучила нові обличчя. Таким чином йде і партія «Команда Андрія Балоги». Ще одна місцева партія «Рідне Закарпаття», яка опирається на чотирьох народних депутатів, які пропонували своїх людей у списки», – говорить Шелемба.

«Слуга народу» на цій виборчій кампанії почала діяти як класична партія влади

Очолює список в облраду від партії «Слуга народу» Олексій Петров, голова Закарпатської облдержадміністрації, другий – відомий туризмознавець, медійна особа Федір Шандор, він йде також першим номером і до міської ради, за ним – відомий кондитер Валентин Штефаньо. «Слуга народу» на цій виборчій кампанії почала діяти як класична партія влади і, звісно, розраховує на перемогу, це їхня ціль. Це небезпідставно, хоча в багатьох ОТГ Закарпаття перемогти їм точно не вдасться. До прикладу, в Берегові чи Мукачеві, – вважає Дмитро Тужанський. – Щодо «ОПЗЖ», то вони отримають гарне представництво, але це буде відображенням загальнонаціонального рейтингу партії, а не впливовості чи сили місцевого осередку. Та сама ж ситуація з партією «Європейська солідарність», яка на цих місцевих виборах фактично почала будувати свій партійний осередок заново».

В «ЄС» давно є криза лідерства на Закарпатті та відсутність впізнаваного обличчя, Іванна Климпуш-Цинцадзе своєю персоною цю прогалину вирішує

І залучила до розбудови столичних політиків. Перший номер у списку кандидатів до обласної ради від «Європейської солідарності» – народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка очолила цього року обласний осередок партії. Проте сумнівно, каже Тужанський, що народна депутатка змінить свій мандат на крісло депутата обласної ради. «Це, звісно ж, технологія. Утім, треба розуміти, що в «ЄС» (а до того «БПП» та «Солідарності») давно є криза лідерства на Закарпатті та відсутність впізнаваного обличчя, і Іванна Климпуш-Цинцадзе своєю персоною цю прогалину вирішує, – пояснює Дмитро Тужанський. – Крім того, вона якраз і забезпечує цей зв’язок регіонального і національного рівня, що мав би забезпечити перетікання всеукраїнського рейтингу «ЄС» на рівні Закарпаття, тобто приблизно до 10%, залежно від ОТГ чи рівня представництва».

«Угорські» партії Закарпаття йдуть поокремо

Особливістю місцевих виборів на Закарпатті є традиційна присутність в електоральному полі двох регіональних партій угорської національної меншини. «КМКС» Партія угорців України» та «Демократична партія угорців України» не домовились між собою, пішли на вибори поокремо. Це посилює ризики стосовно того, що «угорські» партії можуть зовсім не потрапити до місцевих рад, за винятком кількох ОТГ, кажуть експерти.

«Демократична партія угорців України» вирішила не балотуватися до Закарпатської обласної ради, натомість «КМКС» висунула 54 кандидатів і, очевидно, зробила ставку на освітян. Їх у списку партії – понад 15. Очолює список Василь Брензович, колишній народний депутат. Другий номер – чинний заступник голови Закарпатської облради Йосип Борто. «Демократична партія угорців України» має кандидатів у депутати до Ужгородської та Берегівської міських рад, в інших містах Закарпаття ця політична сила своїх кандидатів не виставила. Натомість кандидати від «КМКС» балотуються в міські ради Хуста, Мукачева, Тячева, Виноградова і Берегова.

Зате «ДПУУ» підтримує «Слуга народу», відповідний меморандум про співпрацю обидві партії уклали за 10 днів до дня голосування. «Це очікувано і нічого нового не сталося. У меморандумі, власне, і йдеться про політичну співпрацю після виборів, – коментує Дмитро Тужанський. – Це швидше виглядає як «гра на нервах»: «ДПУУ» грає проти «КМКС». Не впевнений, що це щось дасть на виборах «ДПУУ», так само, як і «Слузі народу». Хіба що в окремих ОТГ. Вибори для угорців можуть закінчитися фіаско. Але для лідера «КМКС» – навпаки, перемогою, бо вони здобудуть перемогу над «ДПУУ». Дві угорські партії не пішли на вибори разом і, якщо розглядати їхні кампанії, то можна сказати, що угорські ці воюють між собою. З одного боку, це логічно, з іншого – дивно. Досі вважалося, і на цьому наголошувалося, що угорська громада в політичному плані єдина, і ці угорські партії десь конкурують з українськими. Зараз бачимо боротьбу між угорськими партіями».

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Чи прийдуть закарпатці взагалі голосувати?

Закарпаття встановить антирекорд з явки

Ще одна виборча риса, яка майже завжди виокремлює Закарпаття серед інших областей – низька явка виборців. Цей показник завжди на кілька відсотків нижчий від середньостатистичного. Цього разу, прогнозують експерти, явка буде ще меншою. «Закарпаття встановить антирекорд з явки. Це буде ще нижче від 47- 48%, як рік тому. Людей бракує, особливо у сільській місцевості. Після весняного локдауну закарпатці намагаються відробити втрачене і не будуть ризикувати своїм робочим місцем за кордоном», – вважає Дмитро Тужанський. На цьому тлі, за його словами, процвітають мережі скупників голосів.

Є певний прошарок електорату, який чекає від кандидатів по 200-500 гривень

Цієї ж думки і політолог Михайло Шелемба: «Пов’язувати чи ні підкуп з явкою на виборах – однозначно пов’язувати. Закарпатський виборець добре до цього звик, є певний прошарок електорату, який чекає від кандидатів по 200-500 гривень».

Відслідкувати підкуп, кажуть експерти, можна буде хіба що за неприродними стрибками у явці в окремих громадах і рівнем підтримки окремих партій чи кандидатів.