25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. На цих виборах українці обиратимуть не лише депутатів місцевих рад, мерів міст, а й голів громад. Громади – це відносно нові адміністративно-територіальні одиниці в Україні. Громада об'єднує, наприклад, декілька сіл або кілька невеликих міст. Артем Кухаренко – наймолодший сільський голова в Україні. Керувати селом Подільське в Черкаській області він почав, коли йому було всього 22 роки. Яких змін йому вдалося домогтися за 5 років і чи не розчарувався у владі молодий держслужбовець – дивіться в сюжеті кореспондента телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» Юлії Жукової.