Поліція відкрила 556 проваджень через порушення під час виборчої кампанії – МВС

Національна поліція за час виборчої кампанії відкрила 556 кримінальних проваджень щодо підкупу виборців, перешкоджання здійсненню виборчого права, надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців. Про це у своїй заяві у зв’язку з завершенням виборчої кампанії повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«По кожному з них буде здійснено розслідування та дано правову оцінку. Звертаюсь також до учасників виборчого процесу – від кандидатів до членів комісій – не зіпсуйте собі життя покаранням за порушення закону, воно того не варте», – сказав Аваков.

За його словами, громадський порядок під час місцевих виборів 25 жовтня охоронятимуть 140 тисяч поліцейських.

«МВС жорстко налаштоване реагувати на порушення. На чергування виведено достатньо оперативних груп, напоготові перебувають усі підрозділи – від авіації до вибухотехніків. Усього до забезпечення публічної безпеки і порядку під час місцевих виборів залучено майже 140 тисяч співробітників МВС. Прошу не провокувати та не перевіряти систему МВС на міцність», – наголосив міністр.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. 24 жовтня – день «тиші», коли заборонена агітація за кандидатів.