СБУ заявляє про спробу продати дані виборців перед місцевими виборами

Служба безпеки України блокувала продаж на хакерському форумі персональних даних громадян напередодні місцевих виборів, повідомляє пресслужба відомства 22 жовтня.

За повідомленням, зміст бази даних збігався з даними автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців».

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«На одному із спеціалізованих хакерських форумів зловмисник пропонував придбати базу даних, яка за багатьма ознаками співпадає з інформацією, що зберігається в АІТС «Державний реєстр виборців». Дані із зазначенням місця проживання та номерів виборчих дільниць користуються великим попитом у «даркнеті» напередодні проведення виборів до органів місцевого самоврядування. Адже ця інформація може бути використана замовниками для впливу на електоральні вподобання виборців», – стверджують у СБУ.

Правоохоронці встановили особу людини, яка намагалася продати дані, вилучили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами. Зараз встановлюють перелік людей, які могли вже придбати цю інформацію.

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СБУ, за заявою, вирішує питання щодо повідомлення про підозру за статтею про несанкціонований збут або поширення інформації з обмеженим доступом. Ця кваліфікація передбачає штраф або ув’язнення на термін до двох років. Наразі триває досудове слідство.

Місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня.