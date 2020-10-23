Син Королевської, дружина Порошенка та шурин Разумкова: родичі народних депутатів підкорюють місцеві вибори

Діти, чоловіки, дружини, брати, сестри і навіть шурини.

Родичі чинних народних депутатів теж хочуть бути політиками, а тому балотуються під час цьогорічних місцевих виборів. Хтось намагається потрапити до місцевих чи обласних рад, а хтось – стати мером.

Хто ці люди? Чим займались до того, як піти в політику? Та що про їхнє балотування думають їхні родичі-парламентарі?

ДІТИ

Про те, що 19-річний син чинних народних депутатів від «ОПЗЖ» Наталії Королевської та Юрія Солода Ростислав Солод буде балотуватися у депутати Краматорської міськради, стало відомо 24 вересня.

«Дитині – 19 років (рівно стільки років я в політиці), і в принципі все його життя проходило в політичному середовищі. Пів року тому, коли почалась пандемія (коронавірусу – ред.), ми разом з ним поїхали з гуманітарними місіями. І коли він занурився у це життя вже не зі сторони, не очима мами, а своїми власними, коли у нього така ініціатива (балотуватись – ред.) виникла, то була моя умова: «Якщо ти хочеш іти в політику і якось хочеш себе проявляти, то іди, будь ласка, на Донбас: ти там народився, ти там виріс. Іди там і запитуй у людей кредит довіри. Якщо люди тобі довірять бути депутатом міськради на Донбасі, то, звісно, я не можу бути проти цього», – розповіла Королевська у коментарі Радіо Свобода.

На запитання про те, чи не зарано її син розпочав політичну кар’єру, якщо наразі навіть не має закінченої вищої освіти і, відповідно, досвіду, депутатка сказала, що ні.

«Я думаю, що точно краще розпочинати з самих низів на політичних сходах, ніж потім в 20 років ставати депутатом Верховної Ради, як наобирали тут «зелені», яка до цього не мала ні досвіду, ні якогось місця роботи», – вважає Королевська.

При цьому, за її словами, політична діяльність аж ніяк не заважатиме сину здобувати вищу освіту.

Донька ще одного чинного народного депутата Володимира Ар’єва (щоправда, вже від фракції «Європейська солідарність») теж балотується на цьогорічних місцевих виборах): 20-річна Ярина Ар’єва йде до Київради у складі списку «ЄС».

«Ярина давно є активісткою «Солідарної молоді» і їй не «какаразніца»... Вона – в перших рядах на всіх акціях і мітингах за Україну, знає три іноземні мови, розробляє комунікаційні стратегії для молодіжки і стала кандидаткою, попри те, що я був не в захваті. Я їй розповів, що таке вітчизняна політика, але вона – ідеалістка, наполягла на своєму праві. А в активну політику пішла після обрання Зеленського, сказала, що не може пасивно спостерігати за тим, що роблять з Україною», – так балотування Ярини прокоментував батько та зазначив, що вік дівчини не має в цьому випадку значення, адже він сам «в свої 15, за часів СССР, піднімав синьо-жовтий прапор над школою, а в 20 вів «Вікна-новини» на загальнонаціональному телеканалі «УТ-2».

При цьому Володимир Ар’єв додав, що його донька, беручи участь у виборах як кандидатка, працює насамперед на результат партії, а не на свій власний, адже її номер у списку, більш за все, не дозволить їй потрапити до Київради.

Сама Ярина також наголосила на тому, що в час перед виборами «всі свої сили та час витрачала на агітацію за «Європейську солідарність», а не за власну кандидатуру».

«На цих виборах я не піду в Київську міську раду депутатом, адже твердо переконана, що для таких обов’язків потрібно більше досвіду, який я, будучи студенткою 4-го курсу, тільки починаю здобувати, проходячи передвиборчу кампанію, займаючись волонтерством та працюючи», – зазначає Ярина Ар’єва.

У Київраду від «Європейської солідарності» балотується також син ще одного чинного народного депутата від «ЄС» Андрія Лопушанського – Андре Лопушанський.

Йому – 20. Згідно з даними ЦВК, у хлопця наразі є лише загальна середня освіта, а сам він є фізичною особою-підприємцем.

Сам Андре не вважає свій вік перешкодою, адже є «багато прикладів успішних політиків, які розпочали свою кар'єру у досить ранньому віці».

Каже, що іде в депутати, бо «вже три роки займається відновлювальними джерелами енергії», а тому «знає, як зменшити тарифи».

За словами самого кандидата, нині він завершує бакалаврат юридичного факультуту в Київському національному університеті Тараса Шевченка, а також здобуває освіту в Українському католицькому університеті за фахом «публічне управління та адміністрування».

Син ще одного народного депутата – представника президентської партії Валерія Зуба – Олександр Зуб балотується від «Слуги народу» на Чернігівщині: хоче потрапити до Чергінівської міськради.

Олександру – 27. Він – завідувач відділенням клінічної онкології та гінекології у Чернігівському медичному центрі сучасної онкології. Наголошує, що іде в місцеві депутати, аби «стимулювати розвиток медичних проєктів Чернігова».

Його батько Валерій Зуб усіляко сприяє рекламі сина, наголошуючи, що він – «його гордість» і у такий спосіб йому «хочеться підкреслити найвагоміші достоїнства свого сина».

БРАТИ/СЕСТРИ

До Київської міської ради як 9-й номер у списку партії «Опозиційна платформа – «За життя» намагається потрапити Сергій Мамоян.

Це – рідний брат народного депутата від «ОПЗЖ» Суто Мамояна (того самого, який вніс в декларацію за 2019 рік два елітні авто TOYOTA LAND CRUISER 200 2017 та 2018 років випуску і зазначив, що вартість кожного з них – лише 20 тисяч гривень).

Коментувати Радіо Свобода балотування свого брата Суто Мамоян відмовився.

Нині Сергій Мамоян – депутат Полтавської обласної ради та асистент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права ВМУРоЛ «Україна».

Тим часом до Житомирської облради та Бердичівської міськради за списком «Слуги народу» балотується Людмила Кицак.

Це – сестра чинного народного депутата від президентської партії Богдана Кицака.

Сам він не вважає це кумівством і запевняє, що рішення балотуватися вона ухвалювала самостійно. На думку парламентаря, його сестра є «однією з найбільш компетентних людей, яка може займатися сферою освіти й науки в рамках Житомирської області» і «фахово представлятиме інтереси виборців».

Сама Людмила Кицак у коментарі житомирським журналістам підтвердила, що йти в політику було її вибором.

«Я – самодостатня людина, фахівець, маю досягнення у певній сфері. То чому не я?» – говорить кандидатка.

А от брат іншого «слуги народу» Володимира Гевка Віктор Гевко змагається як кандидат від президентської політсили за крісло мера Тернополя.

Віктор Гевко відомий як комік, сценарист, капітан команди КВН «V.I.P», переможець шоу «Розсміши коміка», автор та актор скетч-шоу «Країна У», учасник проєкту «95 квартал».

Під час президентських виборів 2019 року Віктор Гевко був довіреною особою кандидата Зеленського у Тернопільській області.

«Брат багато років знає Володимира Зеленського особисто, оскільки співпрацював з ним задовго до виборів. Без оцінок ззовні чи через третіх осіб. Добре знає його як людину і те, який він в роботі», – розповідав у одному з інтерв 'ю брат Віктора, народний депутат Володимир Гевко.

ДРУЖИНИ/ЧОЛОВІКИ

Окрім дітей народних депутатів, на місцевих виборах 2020-го балотуються і їхні другі половинки.

Так, наприклад, дружина експрезидента, а нині лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка Марина Порошенко очолила список цієї політсили до Київради.

Ще три роки тому вона зазначала, що «не хоче ставати однією з багатьох політиків». Нині ж запевняє: рішення балотуватись стало її рішенням, до якого чоловік поставився з повагою і яке підтримав.

Каже, що великою мірою на її крок повпливали процеси в країні, які продемонстрували відкат реформ, котрі всі українці «важко здобували протягом останніх 5 років».

«Я – громадянка цієї країни. І мені абсолютно не байдуже, що тут відбувається. В мене є досвід, в мене є бачення, як допомогти людям. І до Київради я іду для того, щоб вирішувати проблеми і освіти, і здоров'я, і культури, і соціального захисту», – поснює свій крок Марина Порошенко та додає, що «розуміє, яка відповідальність лягає на її плечі».

До Київради також хоче потрапити і дружина ще одного чинного народного депутата – члена фракції «Опозиційна платформа – «За життя» Віктора Чорного Ольга Арканова-Чорна.

У 2002-2006 роках вона вже була депутаткою Київради (входила до фракції «Партії регіонів»).

Після цього Ольга Арканова-Чорна у 2012-му безуспішно балотувалась від цієї ж політсили до Верховної Ради 7-го скликання, у 2015-му так само безуспішно намагалась стати депутаткою Київської міськради вже від партії ексмера столиці Олександра Омельченка «Єдність», а у 2019-му на позачергових парламентських виборах балотувалась у Верховну Раду 9-го скликання як мажоритарниця від «ОПЗЖ», але (на відміну від чоловіка, який йшов за списком цієї партії і зрештою став народним депутатом) не пройшла.

Ще минулого року Арканова-Чорна працювала викладачкою психології у Міжрегіональній академії управління персоналом, однак нині, згідно з даними ЦВК, вона тимчасово безробітня.

Сам Віктор Чорний у коментарі Радіо Свобода зазначив, що як чинний народний депутат не був проти того, аби дружина теж займалась політикою.

«Вона – професійний політик. Її бажання логічне і зрозуміле. Заперечень не було. Це – її життя і її бажання. Загрози є завжди якісь, але що стосується її балотування, то вона балотується від тієї партії, яку представляю і я, і тому головне – що ідеологічних суперечостей точно не буде. І я бажаю їй, аби вона досягла того, що захоче», – говорить Чорний.

Тим часом у мери Вінниці балотується чоловік чинної народної депутатки від «Слуги народу» Ірини Борзової Сергій Борзов.

Борзов у політиці – не перший рік: у 2006 році балотувався від партії «Ліберальна Україна» у депутати Вінницької міської ради, однак не пройшов. У 2010-му робив це вже від «Фронту змін», намагаючись потрапити до Вінницької обласної ради, але теж безуспішно.

Із 2014 року Борзов почав працювати у Державному управлінні справами: спочатку заступником керівника ДУС, потім т.в.о. голови цього відомства і, зрештою, у червні 2019-го очолив його.

Із 2020 року Борзов – голова Вінницької ОДА, а у вересні цього ж року став кандидатом на посаду міського голови Вінниці від «Слуги народу» (партії, яку у Верховній Раді як народний депутат представляє його дружина Ірина).

На всі закиди щодо таких родинно-політичних зв'язків сама депутатка у одному з коментарів журналістам відповіла: на роботі її чоловік працює, «незалежно від своєї дружини».

У Лариси Білозір – членкині депутатської групи «Довіра» у Верховній Раді – чоловік також бере участь у цьогорічних місцевих виборах: Андрій Білозір як представник партії УДАР хоче стати депутатом Київради.

За освітою він – юрист-міжнародник, перекладач з англійської мови. У 2003 році стажувався в Оттаві як помічник одного з депутатів парламенту Канади. У 2004-му брав участь у програмі майбутніх лідерів у Вашингтоні.

У минулому Андрій Білозір працював у секретаріаті Київміськради, згодом був помічником-консультантом народних депутатів Віктора Бойка, Петра Порошенка та своєї матері Оксани Білозір.

Окрім того, Андрій Білозір встиг попрацювати у інформаційно-аналітичному відділі НАК «Нафтогаз України» та в.о. гендиректора Національної акціонерної компанії «Украгролізинг».

Також він вже був депутатом Київської міськради (входив у фракцію «УДАР-Солідарність»).

За словами дружини Андрія Білозіра, чинної народної депутатки Лариси Білозір, якраз він спочатку був проти її походу у політику, бо «хотів, щоб у дітей була мама», але «згодом змирився».

ІНШІ РОДИЧІ

У Миколаєві на посаду міського голови нині претендує шурин чинного спікера українського парламенту та депутата від «Слуги народу» Дмитра Разумкова Владислав Чайка (балотується на цю посаду від партії «Опозиційна платформа – «За життя»).

Владислав Чайка є братом дружини Дмитра Разумкова Юлії Чайки та сином багаторічного мера Миколаєва Володимира Чайки.

За словами Дмитра Разумкова, з шурином він бачиться нечасто, а тому не особливо обговорює з ним політичні теми. Спікер парламенту вважає, що брат його дружини – «досить досвідчена людина», яка «пройшла велику життєву школу», тож якщо він «і буде йому щось радити», то «точно не пропонуватиме якихось рішень».

При цьому як колишній політтехнолог Дмитро Разумков вважає агітаційні борди свого шурина «хорошими з політтехнологічної точки зору».

БОНУС

Поки у інших народних депутатів на місцевих виборах 2020-го балотуються родичі, у голови політради партії «Опозиційна платформа – «За життя» Віктора Медведчука в місцеві депутати ідуть особистий адвокат Ігор Кириленко та співзасновник і директор охоронної фірми, послугами якої він не один рік користується, Іван Бойченко (нині він ще й працює помічником на громадських засадах у ще одного депутата від «ОПЗЖ Віктора Чорного).

Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня.