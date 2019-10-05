Охоронці під куполом: як «чорні чоловічки» зі «Шторму» стали помічниками депутатів Чорного і Медведчука

Віктор Медведчук та Віктор Чорний – члени парламентської фракції «Опозиційна платформа – «За життя». Утім, ще не так давно, Чорний охороняв кума Путіна. Тепер представники його фірми опинилися серед помічників як його самого, так і Медведчука. Хто вони? За що отримали цей статус? І чим займаються у Верховній Раді?

«Я сьогодні як депутат не очолюю фірму, яка охороняла чи охороняє Віктора Володимировича», – запевняє Радіо Свобода 27-й номер списку партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Чорний.

Він – один з тих, хто вперше потрапив до Верховної Ради як депутат.

«Але до того?» – уточнюємо.

«Але до того так, це таке було дійсно», – визнає Чорний.

Фірма, про яку він згадує, має назву «Детективна охоронна компанія «Шторм».

Саме її представники восени 2017-го напали на знімальну групу «Схем», яка намагалася зафіксувати прямі перельоти Віктора Медведчука до Росії.

Ще пізніше – навесні 2019-го – «штормівці» Чорного протягом чотирьох годин утримували в лісі журналістів «Наших грошей», які намагалися зняти з квадрокоптера територію державних дач поруч із маєтком Медведчука.

–​ Керівник там зараз інший. Інший директор, – розповідає Чорний.

–​ Можливо, ви можете назвати?

–​ Ні, ну ви ж знайдете. Ви пошукайте і знайдете.

– Але ж ми з вами зараз спілкуємось

– Нє.

– Можливо, ви можете назвати?

– Пошукайте. Він є.

Після походу Чорного у політику, керівництво «Штормом» перебрав на себе один з її співзасновників – Іван Бойченко.

Чорний натомість взяв його до себе помічником. На громадських засадах.

– Полковник міліції, – з гордістю розповідає Чорний про Бойченка. –Очолював підрозділ з питань боротьби з організованою злочинністю. Я дуже задоволений, що він згодився бути моїм помічником.

– І разом з тим він охоронною фірмою керує?

– Так, він керує охоронною фірмою.

– Яка охороняє Віктора Медведчука.

– Ну, я думаю, що так.

За словами Чорного, Бойченко як помічник має допомогти йому «побороти корупцію». Тому серед його завдань – збір інформації про неї.

Окрім Бойченка у Чорного, згідно з сайтом Верховної Ради, 26 помічників. От тільки сам він пригадати їхню кількість одразу не може.

«Але я можу вам наголосити на тому, що я використаю весь потенціал, помічників, який може використати народний депутат», – наголошує Чорний.

Наразі ж він використав його насамперед для представників своєї охоронної фірми.

Так, окрім Бойченка серед помічників Чорного є Олег Вознюк.

У декларації його цивільної дружини Тетяни Овсюк прямо вказано: він – співробітник «Шторму».

І у 2017 році заробив у ньому майже 13,5 тисяч гривень «гонорарів та інших виплат», а в 2018-му – 3,5 тисячі.

Ще майже 12 тисяч гривень гонорарів у 2018-му дала йому робота в «Захисних редутах» і трохи більше від 4 тисяч – в «Охоронній компанії «Гарант охорони».

Першу очолює Юрій Мельніченко, другу – Володимир Ушаков.

Обоє, як і сам Вознюк, згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, є помічниками депутата Чорного.

– Олег Вознюк? – дивується Чорний, почувши прізвище свого помічника. – Такого я не пам’ятаю зараз. Це Ваш знайомий якийсь?

– Ні, я просто дивлюся по списку і він – серед ваших помічників.

– Ну, можливо.

Скільки ж всього співробітників «Шторму» стали помічниками депутата Чорного?

Відповіді на це запитання він спершу уникав, утім, зрештою все ж таки назвав цифру. Каже, їх близько п’яти і вони – експрацівники МВС та СБУ.

Одна з двох помічників, яка працює у депутата Чорного на платній основі, – це Наталія Ілларіонова.

Її він, до слова, теж не одразу називає, як і Олега Вознюка.

– Питали (інші журналісти – ред), чому у мене немає жінок. Ну, я людина військова, звик працювати з чоловіками...

– У вас є жінка (серед помічників – ред).

– Ну є.

Наталія Ілларіонова закінчила Київський національний університет технологій та дизайну.

Сама вона позиціонує себе як художницю та модельєра. Має власне ательє у середмісті Києва, яке шиє одяг під замовлення. А ще розписує аксесуари з шовку.

Нині все це Наталія Ілларіонова, як запевняє, залишила заради роботи помічницею із зарплатою у 17 тисяч гривень.

Каже, свої послуги сама запропонувала Чорному, якого знає багато років.

«Документообіг. Це супровід депутата там у відрядженнях. По пресі, якщо якісь питання, я його супроводжую», – розповідає вона про свої обов'язки як помічниці народного депутата.

«Вона не дружина друга, вона дружина товариша. З чоловіком я працював декілька років», – розповідає вже сам Чорний про свою помічницю.

Чоловік, про якого він говорить, – йомовірно, колишній багаторічний прес-секретар Віктора Медведчука Михайло Ілларіонов. Людина із точно такими ж даними, як у чоловіка Наталї Іларіонової , наприклад, працювала у СДПУ(о) і згадувалась у пресі як особистий речник Віктора Медведчука.

Нині сам Медведчук взяв собі в помічники свого іншого багаторічного прессекретаря Олега Бабаніна, з яким у Чорного, до слова, теж хороші стосунки.

Загалом в депутата Віктора Медведчука 19 помічників, і щонайменше 13 із них, ймовірно, його охоронці.

Наприклад, Олег Ягольник, якого Радіо Свобода зустріло безпосередньо в кулуарах Верховної Ради.

– А від кого саме ви його (Віктора Медведчука – ​ред.) охороняєте? – цікавимося в нього.

– Я не охороняю.

– Але ж ви охоронець.

– Зайшов. Щас вийду.

– Але ваша присутність. Чим ви саме займаєтесь? Ваші Функції які?

– Я його супроводжую.

– Тобто ви його охоронець?

– Так, я ж сказав, що я його охоронець

– А від кого ви його тут в стінах Верховної Ради охороняєте?

– Я не охороняю.

– Але ви охоронець?

– Так. Я його супроводжую. Зараз вийду.

– Добре. Але що у ваші функції входить як охоронця?

– Охороняти його.

– Знову ж питання: від кого в стінах Верховної Ради ви його охороняєте?

– Дякую вам, – відповів Ягольний і почав рухатись у напрямку спецвиходу, до якого журналісти не мають доступу.

Ягольник є молодшим інспектором Управління поліції охорони з фізичної безпеки у місті Києві.

Ще, як мінімум, 12 помічників Віктора Медведчука теж працюють або працювали у цьому елітному підрозділ Національної поліції України. Серед його завдань є, зокрема, охорона фізичних осіб.

Ще один помічник Віктора Медведчука – співзасновник вищезгаданого «Шторму» Андрій Мартинов.

Сам депутат «нічого поганого у цьому не бачить». Каже, обирав його за критеріями «допомоги виконання функцій народного депутата».

– І які саме функції він як помічник у вас виконує? Він охоронець ваш?

– А це вже торкається мого питання і питань, які я ставлю перед помічниками.

На численні запитання Радіо Свобода про конкретні функції Мартинова та решти помічників з управління поліції депутат Медведчук так і не відповів.

– Ці люди допомагають мені виконувати обов’язки народного депутата.

– Так як саме?

– Дякую!

– Так як саме вони допомагають?

– Саме таким чином вони і допомагають.

Медведчук та Чорний не єдині депутати, серед помічників яких є представники охоронної сфери.

Людей з засобами спецзв’язку часто можна побачити в кулуарах парламенту.

Так є зараз, так було і під час минулого скликання.

Тоді, як зафіксували журналісти «Схем», у супроводі охоронців у стінах Верховної Ради пересувались, наприклад, Олег Ляшко, Олександр Вілкул та Юрій Бойко.

Усі вони теж наголошували: мовляв їхній супровід не охорона, а помічники.

У звичайному статусі охоронець політика не може потрапити до Верховної Ради. Для цього йому потрібен спецстатус «гостя на постійній основі» чи «помічника».