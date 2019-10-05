Охоронці під куполом: як «чорні чоловічки» зі «Шторму» стали помічниками депутатів Чорного і Медведчука

Віктор Медведчук та Віктор Чорний – члени парламентської фракції «Опозиційна платформа – «За життя». Утім, ще не так давно, Чорний охороняв кума Путіна. Тепер представники його фірми опинилися серед помічників як його самого, так і Медведчука. Хто вони? За що отримали цей статус? І чим займаються у Верховній Раді?
«Я сьогодні як депутат не очолюю фірму, яка охороняла чи охороняє Віктора Володимировича», – запевняє Радіо Свобода 27-й номер списку партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Чорний.
Він – один з тих, хто вперше потрапив до Верховної Ради як депутат.
«Але до того?» – уточнюємо.
«Але до того так, це таке було дійсно», – визнає Чорний.
Фірма, про яку він згадує, має назву «Детективна охоронна компанія «Шторм».
Саме її представники восени 2017-го напали на знімальну групу «Схем», яка намагалася зафіксувати прямі перельоти Віктора Медведчука до Росії.
Ще пізніше – навесні 2019-го – «штормівці» Чорного протягом чотирьох годин утримували в лісі журналістів «Наших грошей», які намагалися зняти з квадрокоптера територію державних дач поруч із маєтком Медведчука.
– Керівник там зараз інший. Інший директор, – розповідає Чорний.
– Можливо, ви можете назвати?
– Ні, ну ви ж знайдете. Ви пошукайте і знайдете.
– Але ж ми з вами зараз спілкуємось
– Нє.
– Можливо, ви можете назвати?
– Пошукайте. Він є.
Після походу Чорного у політику, керівництво «Штормом» перебрав на себе один з її співзасновників – Іван Бойченко.
Чорний натомість взяв його до себе помічником. На громадських засадах.
– Полковник міліції, – з гордістю розповідає Чорний про Бойченка. –Очолював підрозділ з питань боротьби з організованою злочинністю. Я дуже задоволений, що він згодився бути моїм помічником.
– І разом з тим він охоронною фірмою керує?
– Так, він керує охоронною фірмою.
– Яка охороняє Віктора Медведчука.
– Ну, я думаю, що так.
За словами Чорного, Бойченко як помічник має допомогти йому «побороти корупцію». Тому серед його завдань – збір інформації про неї.
Окрім Бойченка у Чорного, згідно з сайтом Верховної Ради, 26 помічників. От тільки сам він пригадати їхню кількість одразу не може.
«Але я можу вам наголосити на тому, що я використаю весь потенціал, помічників, який може використати народний депутат», – наголошує Чорний.
Наразі ж він використав його насамперед для представників своєї охоронної фірми.
Так, окрім Бойченка серед помічників Чорного є Олег Вознюк.
У декларації його цивільної дружини Тетяни Овсюк прямо вказано: він – співробітник «Шторму».
І у 2017 році заробив у ньому майже 13,5 тисяч гривень «гонорарів та інших виплат», а в 2018-му – 3,5 тисячі.
Ще майже 12 тисяч гривень гонорарів у 2018-му дала йому робота в «Захисних редутах» і трохи більше від 4 тисяч – в «Охоронній компанії «Гарант охорони».
Першу очолює Юрій Мельніченко, другу – Володимир Ушаков.
Обоє, як і сам Вознюк, згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, є помічниками депутата Чорного.
– Олег Вознюк? – дивується Чорний, почувши прізвище свого помічника. – Такого я не пам’ятаю зараз. Це Ваш знайомий якийсь?
– Ні, я просто дивлюся по списку і він – серед ваших помічників.
– Ну, можливо.
Скільки ж всього співробітників «Шторму» стали помічниками депутата Чорного?
Відповіді на це запитання він спершу уникав, утім, зрештою все ж таки назвав цифру. Каже, їх близько п’яти і вони – експрацівники МВС та СБУ.
Одна з двох помічників, яка працює у депутата Чорного на платній основі, – це Наталія Ілларіонова.
Її він, до слова, теж не одразу називає, як і Олега Вознюка.
– Питали (інші журналісти – ред), чому у мене немає жінок. Ну, я людина військова, звик працювати з чоловіками...
– У вас є жінка (серед помічників – ред).
– Ну є.
Наталія Ілларіонова закінчила Київський національний університет технологій та дизайну.
Сама вона позиціонує себе як художницю та модельєра. Має власне ательє у середмісті Києва, яке шиє одяг під замовлення. А ще розписує аксесуари з шовку.
Нині все це Наталія Ілларіонова, як запевняє, залишила заради роботи помічницею із зарплатою у 17 тисяч гривень.
Каже, свої послуги сама запропонувала Чорному, якого знає багато років.
«Документообіг. Це супровід депутата там у відрядженнях. По пресі, якщо якісь питання, я його супроводжую», – розповідає вона про свої обов'язки як помічниці народного депутата.
«Вона не дружина друга, вона дружина товариша. З чоловіком я працював декілька років», – розповідає вже сам Чорний про свою помічницю.
Чоловік, про якого він говорить, – йомовірно, колишній багаторічний прес-секретар Віктора Медведчука Михайло Ілларіонов. Людина із точно такими ж даними, як у чоловіка Наталї Іларіонової , наприклад, працювала у СДПУ(о) і згадувалась у пресі як особистий речник Віктора Медведчука.
Нині сам Медведчук взяв собі в помічники свого іншого багаторічного прессекретаря Олега Бабаніна, з яким у Чорного, до слова, теж хороші стосунки.
Загалом в депутата Віктора Медведчука 19 помічників, і щонайменше 13 із них, ймовірно, його охоронці.
Наприклад, Олег Ягольник, якого Радіо Свобода зустріло безпосередньо в кулуарах Верховної Ради.
– А від кого саме ви його (Віктора Медведчука – ред.) охороняєте? – цікавимося в нього.
– Я не охороняю.
– Але ж ви охоронець.
– Зайшов. Щас вийду.
– Але ваша присутність. Чим ви саме займаєтесь? Ваші Функції які?
– Я його супроводжую.
– Тобто ви його охоронець?
– Так, я ж сказав, що я його охоронець
– А від кого ви його тут в стінах Верховної Ради охороняєте?
– Я не охороняю.
– Але ви охоронець?
– Так. Я його супроводжую. Зараз вийду.
– Добре. Але що у ваші функції входить як охоронця?
– Охороняти його.
– Знову ж питання: від кого в стінах Верховної Ради ви його охороняєте?
– Дякую вам, – відповів Ягольний і почав рухатись у напрямку спецвиходу, до якого журналісти не мають доступу.
Ягольник є молодшим інспектором Управління поліції охорони з фізичної безпеки у місті Києві.
Ще, як мінімум, 12 помічників Віктора Медведчука теж працюють або працювали у цьому елітному підрозділ Національної поліції України. Серед його завдань є, зокрема, охорона фізичних осіб.
Ще один помічник Віктора Медведчука – співзасновник вищезгаданого «Шторму» Андрій Мартинов.
Сам депутат «нічого поганого у цьому не бачить». Каже, обирав його за критеріями «допомоги виконання функцій народного депутата».
– І які саме функції він як помічник у вас виконує? Він охоронець ваш?
– А це вже торкається мого питання і питань, які я ставлю перед помічниками.
На численні запитання Радіо Свобода про конкретні функції Мартинова та решти помічників з управління поліції депутат Медведчук так і не відповів.
– Ці люди допомагають мені виконувати обов’язки народного депутата.
– Так як саме?
– Дякую!
– Так як саме вони допомагають?
– Саме таким чином вони і допомагають.
Медведчук та Чорний не єдині депутати, серед помічників яких є представники охоронної сфери.
Людей з засобами спецзв’язку часто можна побачити в кулуарах парламенту.
Так є зараз, так було і під час минулого скликання.
Тоді, як зафіксували журналісти «Схем», у супроводі охоронців у стінах Верховної Ради пересувались, наприклад, Олег Ляшко, Олександр Вілкул та Юрій Бойко.
Усі вони теж наголошували: мовляв їхній супровід не охорона, а помічники.
У звичайному статусі охоронець політика не може потрапити до Верховної Ради. Для цього йому потрібен спецстатус «гостя на постійній основі» чи «помічника».
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