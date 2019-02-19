Суд втретє не зміг почати розгляд позову Медведчука до Гопко

Печерський районний суд Києва втретє переніс розгляд позову щодо «образи честі і гідності» лідера проросійського руху «Український вибір» і голови політради партії «За життя» Віктора Медведчука проти народного депутата і голови парламентського комітету в закордонних справах Ганни Гопко. Наступний розгляд призначений на 10 квітня.

Цього разу підставою для відтермінування судового засідання стала зміна захисника Медведчука. Тепер його інтереси у цій справі представлятиме не народний депутат від «Опозиційного блоку» і заступник голови громадського руху «Український вибір» Василь Німченко, а адвокат Ігор Кириленко.

«Я тільки вчора уклав угоду (про представлення інтересів Віктора Медведчука у цій справі – ред.) і мав розмову з Німченком і Віктором Медведчуком, а також враховуючи, що подано багато документів, прошу суд відкласти розгляд на буквально декілька днів. Мені цього буде достатньо для того, щоб підготуватися і належним чином відповісти», – зазначив Кириленко.

Він також наголосив на тому, що захист Віктора Медведчука досі не отримав відзивної заяви від сторони обвинувачення.

Водночас захисники Гопко вважають, що розгляд справи по суті штучно затягується представниками Медведчука у суді. Один із адвокатів Гопко Юрій Демченко наголосив на тому, що відзивну заяву їхня сторона подала ще 19 грудня 2018 року, а тому в позивача було достатньо часу, щоб її отримати й ознайомитись.

«Відзив надається не адвокату, а стороні. І якщо пан Медведчук буде щоразу запрошувати нового адвоката, то ми підготовче засідання будемо чотири роки проводити», – наголосив Демченко.

Печерський районний суд Києва вже двічі відкладав розгляд справи Медведчука-Гопко по суті. Обидва рази за наполяганням представників лідера проросійського руху «Український вибір».



Віктор Медведчук подав позов проти Ганни Гопко через її вересневий пост у Facebook, в якому вона закликала українців вийти до Генеральної прокуратури України на акцію #МедведчукПідАрешт.



«У роковини смерті Василя Стуса ми нагадаємо про Його ката, який тут, в Україні, веде бізнес, купує канали, рветься до влади. Адже #Медведчук є виродком системи, що знищила Стуса, а тепер уособлює сили реваншу, щоб знищити Україну», – йшлося тоді у дописі народного депутата.



У позові до Гопко Медведчук вимагає визнати поширену нею інформацію недостовірною, видалити допис, опублікувати резолютивну частину судового рішення, покрити судові витрати, а також заплатити політику за моральну шкоду одну гривню.



Водночас адвокат Гопко Юрій Демченко наголошує, що її критика діяльності Медведчука є оціночним судженням і висловленням власного бачення, а тому спростуванню не підлягає.



«Більше того, Ганна Гопко як народний депутат повинна інформувати громадськість про суспільно важливі справи, серед яких і діяльність проросійських політиків в Україні», – наголошує адвокат.



Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.



«Я можу дивитися в очі і говорити про те, що стосовно Василя Стуса ніякої вини: ні внутрішньої, ні зовнішньої я не відчуваю і ніколи не відчував», – заявляв політик у 2013 році в інтерв’ю Радіо Свобода.