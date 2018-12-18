Медведчук через суд вимагає 1 гривню від Гопко за «образу честі й гідності»

Лідер проросійського руху «Український вибір» і голова політради проросійської партії «За життя» Віктор Медведчук подав у суд на народного депутата і голову парламентського комітету в закордонних справах Ганну Гопко через «образу честі і гідності».

Підставою для позову став вересневий пост Гопко у Facebook із закликом до українців вийти до Генеральної прокуратури України на акцію #МедведчукПідАрешт.

«У роковини смерті Василя Стуса ми нагадаємо про Його ката, який тут, в Україні, веде бізнес, купує канали, рветься до влади. Адже #Медведчук є виродком системи, що знищила Стуса, а тепер уособлює сили реваншу, щоб знищити Україну», – йшлося тоді у дописі народного депутата.

У позові до Гопко Медведчук вимагає визнати поширену нею інформацію недостовірною, видалити допис, опублікувати резолютивну частину судового рішення, покрити судові витрати, а також заплатити політику за моральну шкоду 1 гривню.

Його інтереси у суді представляє народний депутат від «Опозиційного блоку» та заступник голови громадського руху «Український вибір» Василь Німченко.

Водночас адвокат Гопко Юрій Демченко наголошує, що її критика діяльності Медведчука є оціночним судженням та висловленням власного бачення, а тому спростуванню не підлягає.

«Більше того, Ганна Гопко як народний депутат повинна інформувати громадськість про суспільно важливі справи, серед яких і діяльність проросійських політиків в Україні», – наголошує адвокат.

Справу Медведчука проти Гопко розглядатиме Печерський районний суд Києва. Перші слухання у ній заплановані на 11 ранку 19 грудня.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.



«Я можу дивитися в очі і говорити про те, що стосовно Василя Стуса ніякої вини: ні внутрішньої, ні зовнішньої я не відчуваю і ніколи не відчував», – заявляв політик у 2013 році в інтерв'ю Радіо Свобода.