«Слуги народу» пояснили, чому взяли в помічники моделей, танцівниць, ведучих та сина Шефіра

Фігуранти сюжету проекту Радіо Свобода «Ньюзрум» пояснили, за якими критеріями обирали собі помічниць та помічників.

Микола ТИЩЕНКО про Мар`яну МИХОЛАП

– У вас (в помічниках, – ред.) 22-річна дівчина з модельною кар’єрою. Усіх цікавить, чому вона до Вас потрапила в помічники. Що Вас переконало її взяти на роботу.

– (мовчки усміхається)

– За яким критерієм Ви обирали помічників? Можливо, скільки кандидатів було на посаду?

– Та там же (на сайті Верховної Ради, – ред.) все написано.

– Що написано? 6 помічників, але про цих людей…

– Ви інформацію де брали?

– З відкритих джерел.

– (до школярів, що прийшли на екскурсію до парламенту) Вітаю друзі! Як ваші справи?

Олексій МОВЧАН про Валерію ГРИЦЕНКО

– Це у Вас Валерія Гриценко помічниця?

– Так. Завдяки вашому сюжету тепер всі знають.

– Це Ваша однокурсниця?

– Ні.

– Однокласниця?

– Ні. Ми були знайомі в Кременчуці. Після того вона працювала помічницею депутата Київської обласної ради. Уже перед самими виборами вона сказала: «Якщо ти переможеш, я хочу тобі допомагати».

– У неї профільна освіта хореографічна.

– Ну, дивіться. Вона не пише законопроектів. Вона займається зверненнями, листуванням і так далі. Цю штуку всю вона робить якісно. Вона отримує 17 тисяч (гривень, – ред.) Це небагато.

Юрій КІСЄЛЬ про Микиту ШЕФІРА

– Дуже грамотний хлопець. Дуже грамотний. А за яким критерієм (обирав, – ред.), це вже… Я вибачаюсь. (іде)

– Можливо, Ви можете сказати, у яких стосунках Ви з Сергієм Шефіром і чи Микиту Ви знали раніше?

– (продовжує мовчки іти)

– Так Ви знайомі з Сергієм Шефіром? Ви в хороших стосунках, можливо?

– Я прожив 56 років. І мене стосунки хороші в цій країні з багатьма.

Ігор КРИВОШЕЄВ про Едуарда КОВАЛЕНКА

– Я дивилася, у Вас ведучий помічник. Ви можете пояснити, за яким критерієм...

– Ну, він взагалі талановитий менеджер ще. Можете перевірити.

Також журналістам проекту Радіо Свобода вдалося поспілкуватись в кулуарах Верховної Ради з 22-річною помічницею Миколи Тищенка Мар`яною Михолап. Вона, зокрема, розповіла, як стала помічницею «слуги» Миколи Тищенка і те, чи планує надалі бути моделлю:

Журналісти проекту Радіо Свобода «Ньюзрум» також виявили, що представники фірми, яка охороняє Медведчука, стали помічниками народних депутатів від ОПЗЖ: