«Слуги народу» пояснили, чому взяли в помічники моделей, танцівниць, ведучих та сина Шефіра

Фігуранти сюжету проекту Радіо Свобода «Ньюзрум» пояснили, за якими критеріями обирали собі помічниць та помічників.
Микола ТИЩЕНКО про Мар`яну МИХОЛАП
– У вас (в помічниках, – ред.) 22-річна дівчина з модельною кар’єрою. Усіх цікавить, чому вона до Вас потрапила в помічники. Що Вас переконало її взяти на роботу.
– (мовчки усміхається)
– За яким критерієм Ви обирали помічників? Можливо, скільки кандидатів було на посаду?
– Та там же (на сайті Верховної Ради, – ред.) все написано.
– Що написано? 6 помічників, але про цих людей…
– Ви інформацію де брали?
– З відкритих джерел.
– (до школярів, що прийшли на екскурсію до парламенту) Вітаю друзі! Як ваші справи?
Олексій МОВЧАН про Валерію ГРИЦЕНКО
– Це у Вас Валерія Гриценко помічниця?
– Так. Завдяки вашому сюжету тепер всі знають.
– Це Ваша однокурсниця?
– Ні.
– Однокласниця?
– Ні. Ми були знайомі в Кременчуці. Після того вона працювала помічницею депутата Київської обласної ради. Уже перед самими виборами вона сказала: «Якщо ти переможеш, я хочу тобі допомагати».
– У неї профільна освіта хореографічна.
– Ну, дивіться. Вона не пише законопроектів. Вона займається зверненнями, листуванням і так далі. Цю штуку всю вона робить якісно. Вона отримує 17 тисяч (гривень, – ред.) Це небагато.
– Дуже грамотний хлопець. Дуже грамотний. А за яким критерієм (обирав, – ред.), це вже… Я вибачаюсь. (іде)
– Можливо, Ви можете сказати, у яких стосунках Ви з Сергієм Шефіром і чи Микиту Ви знали раніше?
– (продовжує мовчки іти)
– Так Ви знайомі з Сергієм Шефіром? Ви в хороших стосунках, можливо?
– Я прожив 56 років. І мене стосунки хороші в цій країні з багатьма.
Ігор КРИВОШЕЄВ про Едуарда КОВАЛЕНКА
– Я дивилася, у Вас ведучий помічник. Ви можете пояснити, за яким критерієм...
– Ну, він взагалі талановитий менеджер ще. Можете перевірити.
Також журналістам проекту Радіо Свобода вдалося поспілкуватись в кулуарах Верховної Ради з 22-річною помічницею Миколи Тищенка Мар`яною Михолап. Вона, зокрема, розповіла, як стала помічницею «слуги» Миколи Тищенка і те, чи планує надалі бути моделлю:
Журналісти проекту Радіо Свобода «Ньюзрум» також виявили, що представники фірми, яка охороняє Медведчука, стали помічниками народних депутатів від ОПЗЖ:
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