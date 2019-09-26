«Слуга народу» Олексій Мовчан взяв в помічники танцівницю та весільного адміністратора

Депутат-мажоритарник від партії «Слуга народу» Олексій Мовчан взяв собі єдиним помічником 24-річну танцівницю та весільного адміністратора Валерію Гриценко. Це виявили журналісти проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

Як ідеться на сайті Верховної Ради, Гриценко працює у Мовчана за строковим трудовим договором на постійній основі.

Ще на початку цього року Гриценко шукала роботу організатора масових заходів.

Згідно з інформацією у її резюме, вона хореограф-постановник. Закінчила Харківську державну академію культури. Як танцівниця працювала в турецьких готелях та на круїзному лайнері.

Згодом Гриценко перекваліфікувалась у весільного адміністратора і, схоже, продовжує, суміщати цю роботу з роботою помічниці депутата.

Окрім того, свого часу Гриценко пропонувала свої послуги як моделі.

Валерія Гриценко є донькою секретаря кременчуцької міськради Юрія Гриценка.

Олексій Мовчан потрапив до Верховної Ради 9-го скликання як мажоритарник від «Слуги народу», здобувши перемогу на 150 виборчому окрузі у Полтавській області.

Наразі він є головою підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.