«Слуга народу» Ігор Кривошеєв взяв собі в помічники ведучого – «Ньюзрум»

37-ий номер у списку «Слуги народу» Ігор Кривошеєв взяв собі в помічники ведучого Едуарда Коваленка. Це виявили журналісти проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум».

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, Коваленко працює в Кривошеєва за строковим трудовим договором на постійній основі.

Едуард Коваленко є ужгородським радіоведучим та ведучим масових заходів і весіль.

Сам Ігор Кривошеєв, у якого Коваленко працює тепер помічником, у минулому – квнщик та ведучий масових заходів. До Верховної Ради він потрапив під 37 номером у списку партії «Слуга народу».

Наразі Кривошеєв є головою підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

У нього – чотири помічники. Усі працюють із ним за строковим трудовим договором на постійній основі.

Проєкт Радіо Свобода «Ньюзрум» раніше вже розповідав і про інших помічників новообраних депутатів від партії «Слуга народу». Так, наприклад, Микола Тищенко взяв собі в помічники 22-річну модель, кум Медведчука Андрій Холодов – бізнес-партнерку дружини, Олексій Мовчан – танцівницю та весільного адміністратора, Юрій Кісєль – сина першого помічника Зеленського Сергія Шефіра, а екскварталівець Юрій Корявченков – дружину.