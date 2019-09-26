Кум Медведчука зі «Слуги народу» взяв у депутатські помічники бізнес-партнерку дружини 

22-й номер списку партії «Слуга народу» Андрій Холодов взяв собі в помічники бізнес-партнерку своєї дружини та куми Оксани Марченко Катерини Шаховської Лесю Васильченко. Це виявили журналісти проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

На сайті Верховної Ради зазначено, що Васильченко працює помічницею у Холодова за строковим трудовим договором на постійній основі.

Леся Васильченко та дружина Холодова Катерина Шаховська є співзасновницями ТОВ «Апартмент Білдінг ЛТД» – фірми, що займається неспеціалізованою оптовою торгівлею.

Крім того, Леся Васильченко є власницею ТОВ «Хед Менеджмент Компані» та «Табак Індастріал ЛТД». Перша займається «наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна», друга – «роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами».

Серед засновників цих фірм раніше теж значилась дружина Холодова Катерина Шаховська.

Як розповідали раніше журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та UA:Перший), вона є дизайнеркою одягу та кумою Оксани Марченко – дружини співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя», кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Саме на Катерину Шаховську записана вілла подружжя у Відні. При цьому сам Холодов, за інформацією «Схем», мешкає поміж Україною та Австрією і на момент балотування сукупна тривалість його перебування за кордоном була більшою, ніж дозволено вимогами законодавства щодо безперервного проживання кандидата в депутати в Україні протягом останніх п’яти років.

Утім, у «Слузі народу» не побачили в цьому проблеми. Джерела журналістів серед учасників ринку називають Андрія Холодова «тіньовим бізнесменом», який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках. Зокрема, активісти руху «Чесно» прослідкували і формальний зв’язок Андрія Холодова з підприємствами, види діяльності яких пов’язані з утриманням МАФів. Це зв’язок через дружину та брата.

Наразі Андрій Холодов є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.