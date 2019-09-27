Син першого помічника Зеленського Сергія Шефіра працює помічником у депутата від «Слуги народу»

Син першого помічника президента Сергія Шефіра працює помічником народного депутата від «Слуги народу» Юрія Кісєля. Це виявили журналісти проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

Як йдеться на сайті Верховної Ради, Микита Шефір оформлений за строковим трудовим договором на постійній основі.

Цього року він закінчив факультет «міжнародного бізнесу» Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Під час президентських виборів Микита Шефір працював у команді кандидата Володимира Зеленського.

Юрій Кісєль потрапив до Верховної Ради 9-го скликання під 43 номером у списку партії «Слуга народу».

Наразі він є головою Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури і має чотирьої помічників (одного з строковим трудовим договором на постійній основі і трьох на громадських засадах).

21 травня президент України Володимир Зеленський призначив свого бізнес-партнера та співзасновника студії «Квартал 95» Сергія Шефіра своїм першим помічником.