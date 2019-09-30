13 депутатів «Слуги народу» пропустили третину і більше голосувань Ради у вересні – КВУ

У фракції президентської партії «Слуга народу» у вересні було найбільше депутатів, які частіше, ніж інші ігнорували голосування Верховної Ради України, повідомляє Комітет виборців України.

«У фракції «Слуги народу» є низка депутатів, які частіше за інших ігнорували голосування Ради. 13 депутатів пропустили третину і більше голосувань Ради. Зокрема, Олександр Дубінський взяв участь лише в 35% голосувань Ради, Дмитро Гурін – 35%, Едуард Прощук – в 52%, Юрій Заславський – в 55%, Ольга Василевська-Смаглюк – 60%, Олександр Ткаченко – 61%, Ірина Верещук – 66%, Ганна Бондар – 67%, Михайло Радуцький – 67%, Микола Галушко – 67%, Олег Дунда – 68%, Анастасія Красносільська – 69%, Давид Арахамія – 70%», – йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними КВУ, серед фракцій та груп парламенту найчастіше брали участь в голосуваннях (натискали «за», «проти» чи «утримався») саме депутати «Слуги народу». Упродовж вересня в середньому голосували 88% депутатів президентської партії, вказали в комітеті.

«Щодо інших фракцій, то їх показники участі в голосуваннях є такими: «Голос» – в середньому голосували 79% депутатів, «Європейська солідарність» – 71%, «Батьківщина» – 48%, група «За майбутнє» – 46%. Найчастіше ігнорували голосування Ради депутати «Опозиційної платформи – За життя» (в середньому голосували 25% депутатів)», – повідомили в КВУ.

Раніше Комітет виборців України повідомляв, що представники партій «Слуга народу» і «Голос» найчастіше відвідували засідання Верховної Ради України у вересні.

Всього у вересні відбулося 14 пленарних засідань Верховної Ради і 373 голосування.

Перша сесія Верховної Ради 9-го скликання тривала від ранку 29 серпня і закінчилася у ніч на 30 серпня. Друга сесія розпочалася 3 вересня, а закінчиться 24 січня.