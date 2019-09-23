КВУ: партії «Слуга народу» і «Голос» – лідери з відвідин парламенту у вересні

Представники партій «Слуга народу» і «Голос» найчастіше відвідували засідання Верховної Ради України у вересні, повідомив Комітет виборців України за результатами письмової реєстрації народних депутатів.

«В цілому народні депутати всіх фракцій показали високі показники відвідування. Найвищий результат в депутатів «Слуги Народу» та «Голосу». В середньому на засіданнях Ради були письмово зареєстровано 94% депутатів із цих фракцій. Дещо нижчі показники в депутатів групи «За майбутнє» та ВО «Батьківщина» – по 88%. У фракції «Європейська солідарність» показники відвідуваності на рівні 87%», – йдеться в повідомленні.

За даними КВУ, у порівнянні з іншими фракціями найнижчий результат у вересні показала політична сила «Опозиційна платформа – За життя» (85%).

Повідомляється, що всього у вересні відбулося 14 пленарних засідань Верховної Ради.

Перша сесія Верховної Ради 9-го скликання тривала від ранку 29 серпня і закінчилася у ніч на 30 серпня. Друга сесія розпочалася 3 вересня, а закінчиться 24 січня.