«Слуга народу» Ростислав Тістик взяв собі в помічники юриста-інстаблогерку 

111-й номер списку партії «Слуга народу» Ростислав Тістик взяв собі в помічники юристку та інстаблогерку Ольгу Гадовську. Це виявили журналісти проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум».

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, вона у нього працює за строковим трудовим договором на постійній основі.

В Instagram за 24-річною Ольгою Гадовською стежить понад 10 тисяч підписників.

Для них вона публікує свої фото зі спортзалу та відпочинку.

За освітою вона юрист. Цього року закінчила магістратуру Львівського державного університету внутрішніх справ.

Тоді ж, під час президентської кампанії, Гадовська активно підтримувала кандидата Зеленського.

Ростислав Тістик потрапив до Ради 9-го скликання під 111 номером у списку партії «Слуга народу».

Наразі він член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Тістик має шістьох помічників. Двоє з ним працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, одна – за строковим трудовим договором за сумісництвом, ще троє – на громадських засадах.

Проект Радіо Свобода «Ньюзрум» раніше вже розповідав і про інших помічників новообраних депутатів від партії «Слуга народу». Так, наприклад, Микола Тищенко взяв собі в помічники 22-річну модель, кум Медведчука Андрій Холодов – бізнес-партнерку дружини, Олексій Мовчан – танцівницю та весільного адміністратора, Юрій Кісєль – сина першого помічника Зеленського Сергія Шефіра, а екскварталівець Юрій Корявченков – дружину.