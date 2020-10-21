«У день виборів у COVID-19 немає вихідного» – Степанов нагадав про заходи безпеки 25 жовтня

Міністерство охорони здоров’я розробило рекомендації щодо здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів. Ці рекомендації увійшли до постанови Кабінету міністрів України, сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 21 жовтня.

«У неділю відбудуться місцеві вибори, й підтримати своїх кандидатів на дільниці прийдуть мільйони українців. Але й у день виборів у COVID-19 немає вихідного. Тому дуже важливо, щоб голосування пройшло максимально безпечно. МОЗ запропонувало відповідні правила, які були підтримані урядом. Ми продовжуємо інформувати про те, як саме мають пройти вибори, щоб це було безпечно для людей», – заявив міністр.

Степанов зазначив, що перед початком роботи голова виборчої комісії повинен визначити відповідальну особу, яка буде проводити опитування виборців щодо наявності симптомів респіраторних захворювань. Це стосується всіх осіб, які приходять на голосування. Крім цього, таке опитування мають пройти всі члени виборчих дільниць.

«Людині, у якої є ознаки респіраторної хвороби або підвищена температура, рекомендується звернутися до лікаря. Під час проведення підготовки до виборів також обмежуються масові заходи в закритих приміщеннях. Мається на увазі відвідування закладів освіти, на території яких розташовані виборчі комісії», – вказав очільник МОЗ.

На вході до виборчої комісії обов’язково мають бути обладнані місця зі спиртовмісними засобами дезінфекції для рук та інформаційні матеріали щодо протиепідемічних заходів. Біля входу та у приміщеннях для голосування має бути розмітка, що вказує на необхідність дотримання фізичної дистанції у 1-1,5 метра.

«За можливості необхідно забезпечити окремий вхід та вихід до приміщення для голосування. У такий спосіб можна розвести потоки людей. Кількість людей, які перебувають на дільниці, має бути обмежена. Не більше трьох людей, де видаються виборчі бюлетені. Важливо, щоб усі місця в приміщенні, усі поверхні, столи та стільці не були вкриті тканиною та могли бути продезинфіковані», – наголосив Степанов.

Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. В Україні щотижня фіксуються нові рекорди яке за числом виявлених хворих, так і за кількістю смертей пацієнтів із діагнозом COVID-19.